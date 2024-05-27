破除不實謠言！國民黨推「國會改革事實專區」　AI小助手來解答

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為反擊民進黨不實指控改革法案「黑箱」，楊智伃回擊，「國會改革法案」網站呈現清楚時間軸並設立圖卡下載專區，強調本次改革法案都是依程序，一步一步合法的完成三次公聽會、一次專案報告，還有一次一次的審查，才能夠走到二讀。楊智伃呼籲民眾透過網站了解真相，並協助散布。
「造謠1分鐘，闢謠10年功」葛如鈞表示，他支持資訊多元以及開放，並認為資訊的交流也是每個人的責任，因此葛如鈞辦公室網站「juchunko.com」上線「國會改革事實專區」，並加入AI小助手，輸入「整理這一頁的重點」，生成式AI會自動整理國會事實專區的資料重點、生成一段觀點。
葛如鈞說明，對於網路上各種國會改革疑問，都可以在專區透過AI解答，提供民眾更多的資訊參考，促進社會更多元的討論。
國民黨青年團總團長羅雍勝表示，青年應該實事求是，不要人云亦云，民進黨以不實的、去脈絡化的圖卡與懶人包誤導國人，對民主造成更大的傷害，為了對抗假消息，青年團與葛如鈞合作開發ChatGPT，將公開的立法院公報、協商資料、法案內容以及議事規則等等，全部給ChatGPT做快速的資料整理，並提供立法委員辦公室、黨部甚至青年做參考，在快速的理解資訊後做後續的回應跟參考，羅雍勝更在記者會現場實際語音操作，如何使用ChatGPT了解國會改革法案的內容、謠言破除等。
最後，楊智伃表示，期待透過科技的加入，讓民眾更方便、更快速的了解真相、有自己的定見，讓陽光照進國會，讓整個台灣、整個青島東路都有陽光。