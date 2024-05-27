綠委提勞基法打臉蔣萬安 她提「一例一休」一分鐘送出委員會反嗆
立院近期審查國會改革法案，不只引發立院朝野肢體衝突，也引發台北市長蔣萬安與民進黨立院黨團隔空交鋒。蔣萬安昨日表示，以往很多重要法案包含政府總預算案，沒有經過委員會發言討論，只花1分鐘就念完法條，就送到院會二三讀，要求綠營不要雙標。民進黨立委今（27）日則痛批，連蔣萬安都加入造謠的行列，蔣萬安過去曾在勞基法審查時站了2小時冗長發言、前瞻審預算站在桌子上抗爭、促轉條例每一條都上來發言，呼籲蔣萬安不要選擇性失憶。
記者呂炯昌／台北報導
針對民進黨立委指稱，在國會改革法案相關議題上蔣萬安市長是「選擇性失憶」，並稱蔣萬安市長當立委時都有「冗長發言」；對此，北市政府副發言人郭音蘭表示，這就是標準的混淆視聽、虛構事實，立委陳瑩在2016年10月審查「一例一休」時，一分鐘就將一例一休草案送出委員會，是寫在立法院公報與會議紀錄當中的公開事實，所有人都可以逐一檢視，請相關人士不要張冠李戴，顛倒是非。
郭音蘭進一步說，勞基法二度修法，第一次修法是在2016年10月5日審查「一例一休」版本《勞基法》修正草案，時任召委的民進黨陳瑩在上午9時強行開會、宣讀條文後，「一例一休」即進入朝野協商，而這一切不只是時任立法委員的蔣萬安親眼見證，所有國人也都印象深刻。
至於民進黨立委特意提出的「蔣萬安市長曾就勞基法進行數小時發言」，郭音蘭則指出，是在2017年11月23日下午3點20分至5點半，蔣萬安以符合議事規則的「冗長發言」（filibuster）來應對，如今朝野立法委員如果有辦法做到，也可以這麼做；但是不論如何，都不能張飛打岳飛，轉移焦點、模糊事實，自己坐實「選擇性失憶」這句話。