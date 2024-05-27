超狂職業不用考證照！只需1技能「月薪飆13萬」 工作內容全公開
即將迎來畢業季，近期職場相關議題十分熱門，許多社會新鮮人都希望能找到一份高薪的工作。而越南一個職業「採摘榴槤工人」月薪上看13萬，完全不需要專業證照，只需要具備「判斷榴槤熟度」的技能，成為越南新興熱門產業。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《越南快訊》報導，近幾年越南榴槤的種植面積大幅增加，由於利潤可觀，至今已擴展至13.1萬公頃，採摘榴槤工人需求量也跟著大增。而採摘榴槤工人分為兩種，若能正確辨別出榴槤熟度，就能獲得更好的待遇，月薪大約落在5000萬至1億越南盾，相當於新台幣6.3萬至13萬元。
25歲的採摘榴槤工人阮仲新（Nguyen Trong Tan）就透露，其實高收入並非每個人都能做到，光是榴槤品種數量就高達幾十個，每種都有不同的生長條件及外觀，判斷標準十分仰賴工人的專業經驗，因此採摘榴槤前都需要先向農場熟悉榴槤品種與種植時間。
阮仲新指出，大多數榴槤殼色微深、刺有皺紋就可以採集，但有些榴槤品種需要種植90天才能收穫，有些則要110天到120天。除了要觀察莖、樹皮和刺的顏色，判斷榴槤熟成的關鍵在於敲打聲響，若內部發爆裂聲且感覺空心，代表已經可以採收，但若敲打聲音又小又重，就是尚未熟成的跡象。
不過，採摘榴槤也有風險，若是誤採太多尚未熟成的榴槤就會被農場主人罰款。一名29歲採摘榴槤工人黎青平（Le Thanh Binh）就分享，他剛入行就被罰了700萬越南盾（約新台幣8800元），這才知道原來採摘榴槤未成熟的比例超過總數2%，就會被雇主罰款，因此也有許多人將這份工作當成臨時工。