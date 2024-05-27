賴清德就職後接見首訪團　美外委會主席中文喊：我們愛台灣

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賴清德提到，今年是台美關係發展的重要基石的《台灣關係法》立法45周年。過去這段時間，麥考爾和眾議員金映玉（Young Kim）舉辦了以台灣為主題的聽證會，協助台灣。眾議員巴爾（Andy Barr）也以眾院「國會台灣連線」共同主席的身分，和其他三位共同主席提出紀念《台灣關係法》立法45周年的決議案，在座多位議員也連署表達支持。他再次感謝訪賓們對台灣如此情深義重，用行動支持台灣。
賴清德指出，未來新政府將秉持「四個堅持」，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國及理念相近國家持續加深合作，共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。
賴清德說，他非常推崇前總統雷根「實力帶來和平（Peace Through Strength）」的理念，因此，未來他會推動國防改革，提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園的決心。
賴清德表示，議員們都是眾院「外交」及「軍事」委員會的重要友台力量。期盼未來在大家的支持之下，美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美間的交流合作。
賴清德也感謝美國國會大力支持，通過《印太安全補充撥款法案》，展現維護台海和平穩定的堅定決心。另感謝美國國會促成「台美21世紀貿易倡議」。期待後續談判能夠及早展現成果，也希望儘早解決台美雙重課稅問題，共同促進雙邊投資及產業合作。展望未來，相信台美關係將持續深化，開創新篇章，創造更豐碩的交流成果。
麥考爾致詞時，首先代表訪團以中文說「我們愛台灣」，並恭喜賴清德順利贏得此次總統大選，這次選舉證明台灣是蓬勃發展的民主國家。
麥考爾提到，自己一年前曾訪問台灣，與當時擔任副總統的賴總統見面，很高興台灣在適當的時機擁有合適的領袖，台灣人民擁有一位非常有勇氣的領導者，他們也非常期待接下來的合作。
麥考爾表示，他們是在總統就職後，第一個從美國來的正式訪團。他要代表美國聯邦眾議院議長強生表達美國國會兩黨對台灣的一致支持，他們會持續跟台灣站在一起。相信只要彼此團結，就能更加強大。「政治止於大海之濱」，亦即他們來到這裡，不是代表共和黨員或民主黨員，而是代表美國人民對這座美麗島嶼的強勁支持。
麥考爾說，總統就職演說中提到「主權在民」，他非常認同。今年雙方正在慶祝《台灣關係法》立法滿45周年，這項法案指引著雙邊夥伴關係，以及美國對台海和平的承諾。
麥考爾指出，《台灣關係法》中有三項重要的對台保證。第一，提供台灣防衛性武器；第二，台灣的未來將由和平方式決定；第三，美國必須維持抵抗訴諸武力或脅迫的能力，以確保台灣人民安全。這是他們的主張，未來也會持續堅守。
麥考爾提到，在總統就職演說三天之後，中國人民解放軍就進行環台軍演，顯示出他們無意依循1979年訂立的《台灣關係法》，以和平方式與台灣互動。他強調，所有民主國家都必須團結在一起，對抗侵略與暴政。無論是俄羅斯總統普丁、伊朗領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）或是中國國家主席習近平，這些聯盟正在侵蝕世界和平。自從二戰以來，從未見過如此明目張膽的暴力或是侵略行為。
麥考爾提到，台灣是民主國家創新的引擎，透過賦予台灣人民自由與民主，這座島嶼已經蛻變成一個科技強國。他非常驕傲提出《晶片法案》，讓雙邊已經非常強韌的經濟關係更加密切。全球有高達60%的國際貿易都經過台灣海峽進行，更有高達90%的先進半導體都是在台灣製造。
麥考爾強調，未來他也會致力於解決雙重課稅問題，讓更多美國投資進到台灣，反之亦然。兩國人民並肩合作，能強化新興科技，像是AI、量子電腦等技術的發展，使雙方更加繁榮，並解決許多社會問題。
麥考爾提到，美國將軍麥克阿瑟曾將台灣形容為永不沉沒的航空母艦，描述這座島嶼的巨大戰略意義和價值，而台灣人民打造出來的價值更是彌足珍貴。這是民主和科技的奇蹟。美國未來也會持續確保沒有人試圖破壞和平現狀，抑止台灣的蓬勃發展。美國永遠是台灣可信賴的盟友，將持續支持台灣；任何脅迫或恐嚇都不會減緩或阻止美國國會對台灣的例行訪問。
麥考爾主席指出，台灣一次又一次展現其韌性，抵抗中國共產黨的威脅，台灣作為希望與民主的燈塔激勵著全世界。他期待雙方有美好的未來，齊心協力維持區域的和平與繁榮。