賀軍翔挨告性侵！許瑋甯：工作狀態是很好的人 殺青後就沒聯絡
賀軍翔年初參加私人聚會，事後被酒店女荷官提告性侵，狗仔葛斯齊昨（26）日質疑雙方互動不超過5分鐘，懷疑案情不單純。與賀軍翔一同演出台劇《不夠善良的我們》的許瑋甯，今（27日）出席代言活動，被問到賀軍翔的為人，許瑋甯直言：「他在工作的狀態是很好的人。」
記者楊穎軒／綜合報導
許瑋甯表示，拍《不夠善良的我們》期間，她和賀軍翔只有對到2、3場戲，沒有每天見面，不過一起工作時都很努力，很用心接收彼此情緒，「他在工作狀態是非常努力的，在工作的狀態，這個人是很好的。」
殺青後，許瑋甯說，與賀軍翔各自忙工作，私下也沒有聯絡，一旁經紀人補充，因為案件尚不明朗，不方便多做評論。
被問老公邱澤有沒有看《不夠善良的我們》，許瑋甯透露有，最喜歡她與林依晨的對手戲，也大讚導演徐譽庭很會說故事、劇本很細膩，「當然也有稱讚我演得不錯，（講）細節就有一點害羞，我覺得他是一個很嚴格的人，如果他有稱讚，我就覺得很窩心。」
※【NOWnews 今日新聞
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