開變頻冷氣電費破萬！師傅搖頭「不如裝定頻」　1吹法帳單不到2千

台灣「最貴泡麵」曝光了！吃掉一碗等於吃我家牛排　真實口感公開

▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為便宜又便利的緣故，成為不少人正餐或者宵夜的選擇，然而市售泡麵清一色排開，大多數的本土泡麵價格從10幾元到60元都有，整體上來說解餓不用花上太多錢。不過最近就有網友討論一款台灣最貴的泡麵「黃豆豬腳麵」，主打真材實料的一碗泡麵要價379元，吃一碗等於可以去吃一餐我家牛排，引起廣大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「有人吃過這碗曾經最貴的泡麵嗎？」只見貼出的照片，一碗包裝黃色的泡麵是由「Little Cook小廚師」與點水樓共同合作生產，包裝上寫著「祖傳養生聖品」，品名為「黃豆豬腳麵」，一碗要價379元天價，不僅比現煮麵店貴上許多，甚至價碼已經可以點我家牛排最便宜的380元排餐+buffet吃到飽。

▲網友詢問有沒有人吃過這碗要價379元的「小廚師黃豆豬腳麵」，不少人看到天價全被嚇壞。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
▲網友詢問有沒有人吃過這碗要價379元的「小廚師黃豆豬腳麵」，不少人看到天價全被嚇壞。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台灣起家的泡麵....後來賣去國外越來越貴，主打真材實料啦」、「這價格都可以去餐廳吃套餐或是買半支萬巒豬腳還有錢找，等我財富自由再說」、「一碗379元到底是要賣給誰吃啦....真的買不下去」、「這價格我寧願去吃我家牛排了」、「這價錢可以吃個人鍋+點3盤東西了」、「安娘為！一碗泡麵要380喔，真的嚇到」。

「Little Cook小廚師」高規格泡麵！旗下產品都是高單價

根據官網介紹，「Little Cook小廚師」的泡麵概念跟其他廠牌本身就有所不同，宗旨是讓泡麵不僅是一碗泡麵，而是豐盛的一餐，除了完美還原濃郁醇厚的湯頭之外，還將真材實料完全放在真空料理包內。早期小廚師在台灣起家，原本生產工廠在桃園縣平鎮區，但在1989年政府推動南向政策後，才轉往泰國設廠，成立「泰南僑公司」重新生產小廚師速食泡麵等產品。

事實上，網友討論的這碗「黃豆豬腳泡麵」現在已經沒有在台灣販售，雖然官網上還是有其圖片，不過卻標示「已售完」的字樣，仔細看官網「Little Cook小廚師」其他泡麵其實也都是高單價，像是「紅燒半筋半肉牛肉麵」一碗要價259元、「四神排骨豬肚麵」一碗要價258元，而整個泡麵系列最便宜的則是「菩提白果香菇麵」，一碗是129元，都是高單價的商品。

▲小廚師出產的泡麵都是高單價系列，最便宜的「菩提百果香菇麵」一碗也要價129元。（圖/小廚師官網）
▲小廚師出產的泡麵都是高單價系列，最便宜的「菩提白果香菇麵」一碗也要價129元。（圖/小廚師官網）
吃一碗等於吃我家牛排！小廚師最貴泡麵真實口感曝光

然而許多人因為這碗「黃豆豬腳麵」價格過於昂貴而不敢下手，但又非常好奇其口感，過去知名YouTuber「Joeman」以及「Hook」就有開箱過該碗泡麵，當時他們在2021年開箱時一碗售價是288元，如今已經要價379元一碗，實在非常的驚人。

Joeman在試吃這玩台灣最貴泡麵之後表示：「湯頭的部分真的非常出色，麵體則是普通，豬腳採用豬前腿中段帶皮去製作，入口即化非常好吃厲害」；而Hook也表示：「湯頭看起來就像雞湯一樣，不過麵體有點小失望，但豬腳表現很厲害，有時候吃到很肥的東西會有噁心感，但這一碗就完全不會」當時也掀起不少討論。

▲YouTuber「Joeman」以及「Hook」曾經開箱過這款奢華泡麵，發現肉非常大塊，且湯頭好喝，不過麵體表現部分就相對普通。（圖/YT@Joeman）
▲YouTuber「Joeman」以及「Hook」曾經開箱過這款奢華泡麵，發現肉非常大塊，且湯頭好喝，不過麵體表現部分就相對普通。（圖/YT@Joeman）

台灣泡麵別只會吃統一、維力！「隱藏王牌」老饕招了：秒回購等級

台灣泡麵「廠商心機被破解」！下鍋前加1物變大碗：內行最佳吃法

泡麵「別只會吃來一客、滿漢大餐」！老饕爆出這碗：統一隱藏王牌

不輸統一、維力！台灣泡麵「公認最可惜品牌」曝　眾吃過懷念10年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載