台灣「最貴泡麵」曝光了！吃掉一碗等於吃我家牛排　真實口感公開

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台灣起家的泡麵....後來賣去國外越來越貴，主打真材實料啦」、「這價格都可以去餐廳吃套餐或是買半支萬巒豬腳還有錢找，等我財富自由再說」、「一碗379元到底是要賣給誰吃啦....真的買不下去」、「這價格我寧願去吃我家牛排了」、「這價錢可以吃個人鍋+點3盤東西了」、「安娘為！一碗泡麵要380喔，真的嚇到」。
「Little Cook小廚師」高規格泡麵！旗下產品都是高單價
根據官網介紹，「Little Cook小廚師」的泡麵概念跟其他廠牌本身就有所不同，宗旨是讓泡麵不僅是一碗泡麵，而是豐盛的一餐，除了完美還原濃郁醇厚的湯頭之外，還將真材實料完全放在真空料理包內。早期小廚師在台灣起家，原本生產工廠在桃園縣平鎮區，但在1989年政府推動南向政策後，才轉往泰國設廠，成立「泰南僑公司」重新生產小廚師速食泡麵等產品。
事實上，網友討論的這碗「黃豆豬腳泡麵」現在已經沒有在台灣販售，雖然官網上還是有其圖片，不過卻標示「已售完」的字樣，仔細看官網「Little Cook小廚師」其他泡麵其實也都是高單價，像是「紅燒半筋半肉牛肉麵」一碗要價259元、「四神排骨豬肚麵」一碗要價258元，而整個泡麵系列最便宜的則是「菩提白果香菇麵」，一碗是129元，都是高單價的商品。
吃一碗等於吃我家牛排！小廚師最貴泡麵真實口感曝光
然而許多人因為這碗「黃豆豬腳麵」價格過於昂貴而不敢下手，但又非常好奇其口感，過去知名YouTuber「Joeman」以及「Hook」就有開箱過該碗泡麵，當時他們在2021年開箱時一碗售價是288元，如今已經要價379元一碗，實在非常的驚人。
Joeman在試吃這玩台灣最貴泡麵之後表示：「湯頭的部分真的非常出色，麵體則是普通，豬腳採用豬前腿中段帶皮去製作，入口即化非常好吃厲害」；而Hook也表示：「湯頭看起來就像雞湯一樣，不過麵體有點小失望，但豬腳表現很厲害，有時候吃到很肥的東西會有噁心感，但這一碗就完全不會」當時也掀起不少討論。