特企／鼎新電腦與邁達特數位攜手　全面提升企業數位韌性

擴大客戶雲端應用 實現企業內部管理雲端化
因應企業雲端應用的需求增加，鼎新與邁達特數位致力於提供企業符合國際資安及合規的數位轉型解決方案，鼎新電腦數位科技運營中心副總經理陳仕祥 Rex 表示，鼎新長期以來做為企業的得力夥伴，深知數位轉型會面對的挑戰與 IT 問題，當傳統的 IT 系統已難以滿足企業快速發展的需求，既有系統如 ERP 客戶亟欲汰舊換新，跟隨市場浪潮，但要注意銜接新舊世代變革的同時，也需確保穩定運行，否則在投入大量的人力及管理成本之餘，卻無法獲得與之對應的效益，將是得不償失。
此次鼎新與邁達特規劃的 AWS 雲端解決方案，整合了鼎新專業 ERP 軟體、製造、流通業的全場域設備及資安維運，並已進行 ERP 上雲、資料備份備援等情境相關測試，驗證產品於公有雲環境的可用性、穩定性和安全性，協助企業強化數位韌性、降低營運風險。
邁達特數位產品中心副總經理林立棕 David 分享：「邁達特數位代理多種國際知名的備份備援方案，我們很高興能有這個機會和鼎新攜手提供符合客戶需求的方案，讓客戶做好準備以面對多變的環境。」邁達特數位 AWS 產品與技術部經理徐大庭 Roy 也提到：「經過鼎新、邁達特數位密集合作，順利完成鼎新多項產品雲端驗證，攜手設計出最適合客戶的 AWS 雲端解決方案，包含上雲、備份、災難備援、雲地整合架構與相關機制，並針對各項可能面臨的情境進行演練。」
企業上雲並非難事 用AI之力進化雲端服務
AWS 所具備的穩定性及其豐富的合作夥伴網路，是最適合鼎新企業客戶的雲端應用及備份備援方案，選擇讓 ERP 等系統上雲的企業，將能使用更靈活且更具成本效益的資訊應用。此次，鼎新攜手合作夥伴採用高規格解決方案，反覆且嚴謹地測試，以確保雲端服務的安全性及可靠性，協助企業高效應用雲端服務，提升管理效益，強化數位韌性才能面對未來的種種風險。
輕鬆上雲 保留彈性與可擴展性
想要活用雲端，可借助 AWS 彈性及可擴展性的優勢，進而降低 IT 營運及設備的成本，讓企業更專注於業務經營。例如將 ERP 系統移至雲端，可隨時擴展及縮減以應對快速變化的業務需求，系統不會過載或閒置浪費資源，並可輕易地串連第三方系統或產品，在持續使用自己熟識的品牌或方案，不需要做大規模的重建或者改動的情況下，構建一個完整的混合雲架構。
效能最佳化 優化使用者用雲體驗
為協助企業順利導入雲端應用，在實現可用性、穩定性和持續性的前提下，擁有更好的使用者體驗，此次推出的雲端方案採用 Amazon Elastic Block Store （Amazon EBS） GP3 磁碟，能夠應對頻繁的資料讀取操作，滿足鼎新系統在雲端上的效能要求，並藉由 Amazon AppStream 2.0 串流應用程式及虛擬桌面服務的特殊技術，壓縮流量以大幅降低頻寬需求，在不傷及整體系統順暢度的前提下，企業得以享用雲端的彈性優勢，也可獲得高效能且穩定的流暢體驗，從中取得成本與效能的最佳平衡點。
掌握復原速度 防護雲端以降低風險
災難備援是企業越來越重視的議題，選擇混合雲架構可有效提升企業應對災難的能力，譬如使用 AWS Elastic Disaster Recovery （AWS DRS）服務，將地端數據複寫至雲端的暫存區，一旦發生災難，AWS DRS 便可以快速利用暫存區的數據佈建出對應資源。
其中有一間客戶執行實際演練時，客戶目標的 RTO（Recovery Time Objective）是 1 小時，RPO（Recovery Point Objective） 是 5 分鐘，在幾次的切換演練測試，系統能順利在異地啟用運作，平均恢復時間低於 1 小時，平均 RPO 低於 5 分鐘，在最理想的一次切換測試 RPO 達到 2 秒的成績，讓企業的核心業務與系統在最短時間內恢復運行，整體業務損失降至最低。
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原文出處：iThome
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