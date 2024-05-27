學生不知道抗議什麼就參加？小草也臥底青島東爽吃 苦苓嘆：悲哀
立法院院會日前續審國會改革法案，場外有超過10萬群眾發起「青鳥行動」反擴權，現場也有各界愛心物資免費發放。近日卻常傳出參加該社運的學生們其實都不知道在吵什麼議題，也不清楚該活動的訴求，只是想去蹭吃而引起爭議，也傳出民眾黨支持者嗨喊「好多臥底去吃飯」。作家苦苓也對此直言，「如果有腦子想一下，他們應該會羞愧而屎。」
記者莊蕙如／台北報導
社群平台threads上掀起不少關於青島東路「那些學生真的知道自己在幹嘛嗎？」、「免費園遊會還有音樂祭，學生當然想去」等等討論，甚至流傳不少與會者接受採訪時根本說不出自己在抗議的議題訴求等等，引起強烈討論。
另外有網友在PTT發文曬出多張截圖，表示小草又再次突破下限，搭包車跑來遊行現場騙便當、餅乾吃，再到社群平台發文、小草群組宣傳，自己騙到免費的便當跟餅乾吃了，還沾沾自喜，讓他相當傻眼。
苦苓指出，最悲哀的是，不認同人家的理念，卻跑來人家的場子白吃白喝，然後還公然沾沾自喜，「如果有腦子想一下為何有那麼多人願意主動提供食物給大家？他們應該會羞愧而屎。」
網友也紛紛吐槽，「通常台灣人在普渡的時候都會多準備一些給過路的孤魂野鬼，這是美德，美德加油」、「用一點點食物，換到了小草的人格，值得」、「阿北只給芭樂不施捨梅粉，小草只好去行乞梅粉」。