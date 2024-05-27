青鳥抗議民眾入侵兒童醫院？「重症病童都在低樓層」：吵到無法睡
立法院近來上演審查國會改革法案大戰，公民團體24日號召「青鳥行動」包圍立法院，當晚主辦方聲稱人數達10萬人，抗議人潮蔓延至鄰近的台大兒童醫院，有護理師表示病童被吵到無法入睡，也有病童家屬在網路上發文表達不滿，網友也調侃「青鳥行動正式轉型青鳥音樂祭。」
記者莊蕙如／台北報導
臉書粉專「靠北護理師」上有網友匿名發文，並貼出24日台大兒童醫院底下聚集人潮的照片表示「表達訴求的抗爭，到了十點過後依然喧鬧，民眾幾乎蔓延到兒童醫院樓下，台大兒童醫院：五樓，兒童癌症病房、六樓，兒童外科加護病房、八樓，兒童加護病房、九樓，產科病房、十樓，嬰兒加護病房，早產兒加護病房、十一樓，婦科病房。再往上都是病房區，相對病重的病人都在較靠近低樓層，但十點過後，有台喇叭車開到靠近兒童醫院處大聲喊口號，還有群眾在唱歌，靠窗戶病室的孩子們幾乎吵得沒辦法入睡，唉唉。」
也有一名病童家屬當晚在Threads上發文表示，「媽媽我今天頭很痛，住院的是單人房，你們的聲音加播放的音樂，搞得病房充滿著回音，怎麼不為兒童醫院的孩子們想一下，竟然還有攝影師跑上來兒童病房拍照，也太恐怖了吧！真的是一群自私的大人。」