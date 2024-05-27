台中仙氣女警爆紅！超高顏值「激似徐懷鈺」 全場戀愛：亞洲最正
台灣警界有許多高顏值警花，不少長相亮麗的女警引起在地鄉親的注意。台中市警第二分局余姓女警員近日就因姣好外貌爆紅，她自拍網路愛情防詐影片，因長相酷似女星徐懷鈺，甜美的模樣瞬間吸引大量網友關注，目前IG追蹤人數也飆破2萬。
記者賴禹妡／綜合報導
台中市警第二分局近日和余姓正妹女警合作拍攝防詐影片，余姓女警在影片中擔任女主角，演出現實生活中可能會發生的交友詐騙案情境。雖然是防詐宣導短片，但余姓女警長相出眾、氣質甜美，神似女星徐懷鈺，美貌引來大批網友激讚，IG追蹤人數更飆到2萬人。
余姓女警因姣好外貌爆紅，眾人全在影片下方歪樓留言「謝謝全亞洲最正警官」、「名副其實的警界徐懷鈺」、「要轉職演員了」、「可惡想交友了（誤）」。大力宣導反詐騙的她，也寫下「透過社交平台結識的新朋友，可能藏著不可告人的陷阱，利用甜言蜜語、虛假身分和精心策劃的騙局詐欺錢財，切記與陌生人交往時要保持警覺，不要輕意相信對方！」
而余姓女警不只會在IG分享工作相關資訊，也經常分享日常生活點滴，她熱愛戶外活動，平時除了擔任警職，也喜歡趁著休假期間進行潛水、登山和慢跑等運動，每次PO出美照都吸引許多粉絲稱讚，可見早已累積不少人氣。