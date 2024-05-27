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7-11、全家哈根達斯買3送3！霜淇淋第2支10元　拿鐵、卡布10元喝

▲6月12日起至6月16日限定，7-11哈根達斯迷你杯全品項買3送3，全家哈根達斯指定雪糕限時買3送3。（圖／業者提供）
▲6月12日起至6月16日限定，7-11哈根達斯迷你杯全品項買3送3，全家哈根達斯指定雪糕限時買3送3。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

迎接炎炎夏日！全家、7-11推出冰品限定優惠，6月12日起至6月16日限定，全家哈根達斯指定雪糕限時買3送3，相當於任選6支只要387元；7-11則有哈根達斯限時5天迷你杯全品項買3送3。並且超商自5月31日至6月2日歡慶世界牛奶日，7-11霜淇淋、厚乳拿鐵、及大杯熱卡布奇諾，指定同品項第二杯10元，全家推出全新牛奶必吃奶香鮮食及冰品，包括「鮮乳生餐包」、「波士頓派」等，體驗牛奶香氣在口中爆發的美味。

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🟡全家、7-11哈根達斯買3送3

📍門市｜6月12日至6月16日
夏日吃冰不停歇！全家便利商店將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠，原價129元雪糕系列任選6支只要387元，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕，以及新口味香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕都能一次滿足，共11種口味供選購。

同時，7-11哈根達斯限時5天迷你杯全品項買3送3，多種口味一次購足讓夏日暢快滿足享用。

▲全家便利商店將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠。（圖／全家提供）
▲全家便利商店將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠。（圖／全家提供）
🟡7-11歡慶世界牛奶日，霜淇淋、咖啡第二件10元

📍門市｜5月31日至6月2日

7-11呼應聯合國世界糧農組織設立的6月1日「世界牛奶日」，自5月29日至6月2日享有指定冷藏飲料跟烘焙商品任選第二件省10元；5月31日至6月2日CITY CAFE更推出厚乳拿鐵及大杯熱卡布奇諾，指定同品項第二杯10元；5月31日至6月2日霜淇淋也有任選第2支10元，新口味「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，絕對不能錯過。

▲7-11新口味霜淇淋推出「海鹽蜂蜜牛奶」，聯名蜜蜂故事館，是消暑必備的美味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11新口味霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」，聯名蜜蜂故事館，歡慶世界牛奶日第二支10元開吃。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家世界牛奶日推9款奶香新品

全家則是歡慶世界牛奶日，5月29日起推出9款奶香鮮食及冰品，鮮食皆使用桂芳牧場單一來源鮮乳入料，嚐得到帶有果香的鮮甜，輕鬆體驗奶香迸發與高品質的美味。必吃甜品有minimore「鮮乳生餐包」使用鮮乳坊鮮乳製作內餡，質地細緻綿滑，搭配口感柔軟的餐包，一口咬下奶香四溢，「波士頓派」由鬆軟蛋糕組成，夾入豐富的奶香陷，清爽不油膩。

烘焙品類首推富含濃郁蛋香的「蜂蜜雙餡雪花蛋糕」，綿密蛋糕體搭配甜而不膩的蜂蜜鹹奶油內餡及香甜蜂蜜丁，帶來多層次享受；經典「花生牛奶麵包」食材嚴選嘉義余順豐花生、天然奶油入料，呈現懷舊花生牛奶風味，內餡吃得到飽滿花生顆粒。

同步推出「松露蕈菇白醬烘蛋堡」、「法式杏仁葡萄布里歐捲」、「絲滑奶油餐包」，每款皆使用桂芳牧場莊園級鮮乳製成，在地高品質美味就在「全家」！冰品則獨家開賣「鮮乳芳最中餅戀乳冰淇淋」，日式最中餅餅體酥脆帶有奶油香，搭配鮮乳坊鮮乳製作的冰淇淋，酥香更突出，一定要把握體驗。

▲全家獨家推出烘焙、甜點、湯品及冰品等9款全新商品，讓消費者便利品嚐在地優質好乳。（圖／全家提供）
▲全家獨家推出烘焙、甜點、湯品及冰品等9款全新商品，讓消費者便利品嚐在地優質好乳。（圖／全家提供）

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