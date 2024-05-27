韓國瑜腰傷嚴重！醫師稱「貼膏藥沒用」建議他做好這件事
國民黨與民眾黨力推國會改革相關法案，藍綠白三黨立委為此爆發嚴重衝突，甚至有多名立委受傷送醫。前立委郭正亮透露，立法院長韓國瑜在推擠中「受了相當嚴重的傷」，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷證實韓國瑜腰部貼了膏藥。桃園長庚醫院體適能中心主任林瀛洲就傳授1招護腰保養，就是「強化核心」
記者莊蕙如／台北報導
林瀛洲表示，像韓國瑜這樣的工作，需要長時間站著主持會議、坐著研讀法案等等，實際是超級傷腰的。林瀛洲說，有85%的腰背痛患者是屬於機械性下背痛，原因是身體結構不夠強壯，失去穩定性。
林瀛洲也以運動員為例，表示經常有肢體接觸、推擠和碰撞，日常訓練中會加強核心肌群，提高整體平衡力、更有力地支撐全身。他也提到，現代人除了經常久坐以外，長期坐在電腦前的姿勢，也會讓人慣性駝背。
林瀛洲說韓國瑜腰部受傷貼了膏藥消炎止痛，其實只能暫時減緩疼痛，應就醫診斷找出是肌肉、韌帶還是肌腱受損，亦或是坐骨神經痛，解決根本原因。
林瀛洲建議，日常應養成規律運動強化核心肌群、維持肌肉質量，就可以有保護腰背、脊椎的效果。加上核心肌群能夠穩定軀幹，幫助矯正體態，自然而然姿勢端正，不易產生腰痛、背痛、肌肉痠痛等症狀。