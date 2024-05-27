差27歲母子戀！越南26歲男娶53歲女　不甩全村人反對誕下一子

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據悉，阿星是當地的少數民族，性格簡單誠實，村裡人人喜愛。但他在很小的時候就失去了父親，母親也離開了他，只留下了他和弟弟。
長大後阿星決定離開家鄉前往河內，做建築工人養家糊口。他在河內遇到了同樣來自該省的姬亞。她像家人一樣照顧他，他們的關係逐漸發展成了愛情。
阿星說，當他決定與她結婚時，村裡的人強烈反對，認為他們很難獲得幸福，但他並不在意，認為她給予了他一直渴望的愛。
阿星說：「我鼓起勇氣問她，是否願意嫁給我？那時她年紀已經很大了，她猶豫了一下才回覆。當她答應後，我說我沒有父母，家裡也很窮，所以沒有錢給她父母做聘禮。出乎意料的是，她說她根本不需要這些東西。」
姬亞說，許多人不贊成他們的愛情，人們不相信這是真愛，經常告訴她不久後他就會離開她，去找一個更年輕更漂亮的人。「有人說，如果你又老又窮，和年輕男人結婚只是個騙局。人們不相信愛情，有人說再過幾年阿星會離開我去找年輕女孩，但我不在乎，因為我們真心相愛。」
阿星和姬亞住在一間簡陋的木屋裡，沒有電，也沒有豪華的傢具，但是日子充滿了溫暖。現在兩人有了一個小兒子，姬亞負責照顧家和孩子，阿星有時會和村裡的朋友一起出去工作，賺錢養家。儘管生活艱困，但家裡始終充滿了歡笑和幸福。