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差27歲母子戀！越南26歲男娶53歲女　不甩全村人反對誕下一子

▲越南一名26歲男娶53歲婦女，引發全村居民反對。（圖／翻攝自越通社）
▲越南一名26歲男娶53歲婦女，引發全村居民反對。（圖／翻攝自越通社）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南一名26歲男娶53歲婦女，引發全村居民反對，儘管不被鄰居們看好，但兩人依然快樂地結婚並生下一名孩子，過著簡單的婚後生活。

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《Khaosod》報導，越南河江省黃樹丕的偏遠山區有一對「母子戀」夫妻受到鄰居關注，男的是26歲的阿星、女的則是53歲姬亞，兩人因年齡相差27歲，而被周遭親友反對相戀，但兩人都認為對方是自己一輩子的摯愛。

據悉，阿星是當地的少數民族，性格簡單誠實，村裡人人喜愛。但他在很小的時候就失去了父親，母親也離開了他，只留下了他和弟弟。

長大後阿星決定離開家鄉前往河內，做建築工人養家糊口。他在河內遇到了同樣來自該省的姬亞。她像家人一樣照顧他，他們的關係逐漸發展成了愛情。

阿星說，當他決定與她結婚時，村裡的人強烈反對，認為他們很難獲得幸福，但他並不在意，認為她給予了他一直渴望的愛。

阿星說：「我鼓起勇氣問她，是否願意嫁給我？那時她年紀已經很大了，她猶豫了一下才回覆。當她答應後，我說我沒有父母，家裡也很窮，所以沒有錢給她父母做聘禮。出乎意料的是，她說她根本不需要這些東西。」

姬亞說，許多人不贊成他們的愛情，人們不相信這是真愛，經常告訴她不久後他就會離開她，去找一個更年輕更漂亮的人。「有人說，如果你又老又窮，和年輕男人結婚只是個騙局。人們不相信愛情，有人說再過幾年阿星會離開我去找年輕女孩，但我不在乎，因為我們真心相愛。」

阿星和姬亞住在一間簡陋的木屋裡，沒有電，也沒有豪華的傢具，但是日子充滿了溫暖。現在兩人有了一個小兒子，姬亞負責照顧家和孩子，阿星有時會和村裡的朋友一起出去工作，賺錢養家。儘管生活艱困，但家裡始終充滿了歡笑和幸福。

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