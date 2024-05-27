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Edwards放話守Irving！卻3戰丟83分　Doncic找他「咬耳朵」變迷因

▲獨行俠G3贏球聽牌，球隊主將Luka Doncic曾經主動過去和灰狼球星Edwards「咬耳朵」，兩人談論的內容也受到關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠G3贏球聽牌，球隊主將Luka Doncic曾經主動過去和灰狼球星Edwards「咬耳朵」，兩人談論的內容也受到關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

明尼蘇達灰狼今（27）日在客場敗給達拉斯獨行俠，西區決賽處於0：3落後，灰狼年輕球星Anthony Edwards系列賽前說要「守住Kyrie Irving」，但西決至今卻已被對手在3場比賽中砍下83分，顏面盡失，G3賽後訪問時他還將失利原因歸咎於罰球，使其在不少人心中形象扣分。此役獨行俠主將Luka Doncic曾經主動過去和Edwards「咬耳朵」，兩人談論的內容也受到外界關注。

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放話守住Irving　Edwards拔獅子的鬃毛犯大忌

Anthony Edwards曾在系列賽前放狠話，表示自己會守住Irving，當時「零號情報員」Gilbert Arenas就認為這種行為很危險，就像是在拔獅子的鬃毛一樣，：「當你挑戰Kyrie Irving的時候，他的引擎就會完全打開，他不會讓你太好過。」

▲達拉斯獨行俠二當家Kyrie Irving在西區決賽首戰找回「歐神仙」身手，上半場狂砍24分，幫助球隊咬住比分，球隊一哥Luka Doncic也稱：我很慶幸有他在。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠二當家Kyrie Irving在西區決賽首戰狂砍3分，讓放話要守住他的Anthony Edwards顏面盡失。（圖／美聯社／達志影像）
結果Irving也在首戰就砍下30分，雖然他當時大氣地稱讚Edwards的年輕氣盛，直言：「他無所畏懼的內心正是我愛他的原因」，但身為球員的好勝心也已被激起，目前系列賽Irving已經有2場轟下超過30分，3場比賽都至少得到20分，顯然沒有被Edwards給限制。

Doncic和Edwards咬耳朵　對話內容受關注

今天比賽結果大致底定時，場邊鏡頭也帶到Doncic過去和Edwards「咬耳朵」的一幕，不過賽後媒體問起此事時，前者卻不願意多談，承認內容是不適合在現場直播中講出來

不過這反而更吸引了球迷的關注，由於之前Edwards被許多人半調侃式的稱作是「喬丹的兒子」，因此也有球迷在底下留言猜測Doncic是說：「你不是喬丹之子，而是我兒子。」讓人噴飯。

Edwards此前也曾有參與2022年美國運動劇情片《必勝球探》（Hustle）的演出，他在裡面噴垃圾話的一幕，成為許多網路迷因的材料。不過在今天輸球之後，他和Doncic講悄悄話的畫面，反而遭到球迷調侃，網路輿論很多時候就是「水能載舟，亦能覆舟」。


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