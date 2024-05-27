Edwards放話守Irving！卻3戰丟83分　Doncic找他「咬耳朵」變迷因

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Anthony Edwards曾在系列賽前放狠話，表示自己會守住Irving，當時「零號情報員」Gilbert Arenas就認為這種行為很危險，就像是在拔獅子的鬃毛一樣，：「當你挑戰Kyrie Irving的時候，他的引擎就會完全打開，他不會讓你太好過。」
結果Irving也在首戰就砍下30分，雖然他當時大氣地稱讚Edwards的年輕氣盛，直言：「他無所畏懼的內心正是我愛他的原因」，但身為球員的好勝心也已被激起，目前系列賽Irving已經有2場轟下超過30分，3場比賽都至少得到20分，顯然沒有被Edwards給限制。
Doncic和Edwards咬耳朵 對話內容受關注
今天比賽結果大致底定時，場邊鏡頭也帶到Doncic過去和Edwards「咬耳朵」的一幕，不過賽後媒體問起此事時，前者卻不願意多談，承認內容是不適合在現場直播中講出來。
不過這反而更吸引了球迷的關注，由於之前Edwards被許多人半調侃式的稱作是「喬丹的兒子」，因此也有球迷在底下留言猜測Doncic是說：「你不是喬丹之子，而是我兒子。」讓人噴飯。
Edwards此前也曾有參與2022年美國運動劇情片《必勝球探》（Hustle）的演出，他在裡面噴垃圾話的一幕，成為許多網路迷因的材料。不過在今天輸球之後，他和Doncic講悄悄話的畫面，反而遭到球迷調侃，網路輿論很多時候就是「水能載舟，亦能覆舟」。