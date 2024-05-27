許瑋甯被楊丞琳退追！面對昔日好友不離不棄：她會找到平衡方向的
楊丞琳近日因為參加中國音樂實境節目《歌手2024》引發不少話題，先是在第一周演唱自己的成名曲〈帶我走〉時高音部分走音、忘詞，接著第二周又選擇林俊傑的高難度歌曲〈不為誰而作的歌〉作為演唱曲目，最終在7名選手中位列第6名，2周綜合評比慘遭淘汰。反觀許瑋甯因為台劇《不夠善良的我們》，憑藉出色演技再度引發關注。今（27）日許瑋甯出席品牌活動時，被問到日前爆出被楊丞琳退追蹤，許瑋甯仍舊選擇幫昔日好友說話：「我相信她（楊丞琳）是會找到那個平衡方向的人。」
記者張一笙／綜合報導
事實上，楊丞琳在2003年與邱澤合拍偶像劇《原味的夏天》時就傳出緋聞，當年還被爆出楊丞琳在邱澤家過夜，不過2人戀情也隨著曝光而見光死。據悉當年楊丞琳與邱澤交往8個月僅見面不到10次，加上疑似因為邱澤性格原因，讓楊丞琳不敢主動與邱澤聯繫，2人直到2018年台北電影節上才正式破冰。
2021年，許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》，2人從戲裡甜蜜到戲外，當許瑋甯與邱澤公開認愛並公布婚訊時，楊丞琳僅透過經紀人表達恭喜，接著就有粉絲發現楊丞琳單方面退追許瑋甯的IG，隨後2人在任何公開活動再無同台過。
熟悉楊丞琳與許瑋甯的粉絲們都知道，過去2人從在華岡藝校時就是好友，出社會後在各自領域發展同時，還會跟對方相互加油打氣，甚至每次發文時，2人都會互相標註對方，因此當粉絲們發現楊丞琳與許瑋甯漸行漸遠時，都感到十分難過且可惜。
今日，許瑋甯出席品牌公開活動時，被問到楊丞琳在《歌手2024》僅2周就被淘汰時，許瑋甯不但沒有落井下石，甚至還公開幫昔日好友楊丞琳說話：「我覺得，因為我們的工作其實都是希望自己的努力被看到，我相信她（楊丞琳）是會找到那個平衡方向的人，所以大家一起努力。」