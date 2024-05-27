柴犬交配柯基生了！7歲長大模樣曝 牠遺傳爸媽：我是柴可夫斯基
大部分我們在路上看到可愛的狗狗時，都可以精準的叫出品種名，但有時候有些「混種狗」突然出現在視線當中，一時之間覺得像A品種、又像B品牌，搞得實在好亂啊！近日就有網友分享，自己遇到一隻「柴犬」以及「柯基」交配所生下的狗狗，其短腿遺傳到柯基，模樣非常的可愛，引來將近2萬8千人朝聖直呼：「地盤我看是很低喔！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名Tik Tok網紅「狗王Alan」經常捕捉到路上許多品種的狗狗，近日他遇到一隻可愛的柴犬，結果仔細一看發現柴犬的腿非常的短，讓他直接詢問飼主表示：「你有混柯基對不對！你有混柯基吼？」飼主也直接回應：「對！」讓狗王Alan超興奮的說：「你真的有混柯基！怎麼那麼可愛」。
只見影片當中，該隻柴犬的腿長跟其他柴犬不同，就是因為有混到柯基爸媽的基因，腿短短的走起路來搖晃搖晃，搭配柴犬超萌的表情，讓人看了都忍不住狂讚可愛！而據悉，該隻柯基以及柴犬的混種狗已經7歲，看起來仍然非常健康，最後被飼主叫回家，搖擺屁股緩步向前走的模樣，真的超萌。
影片曝光後，吸引將近2萬8千人朝聖留言「柴柴：沒想到吧！我是柴可夫斯基唷」、「第一次看到柴犬混柯基的，太可愛了啦」、「這狗狗的地盤我看是很低喔XD」、「柯基柴真的可愛到炸裂」、「天阿！柯基柴太可愛了啦」、「柴可夫斯基真的超級可愛夭壽！」、「萌到好想要養一隻喔！短腿搭上天使臉孔，太完美了吧」。
想養柯基柴犬注意！自行繁殖混血狗狗小心遭罰款
事實上，過去也有日本網友貼出自家愛犬的照片，也同樣是柯基和柴犬的混血狗，該日本網友還開玩笑稱「這是我家的狗，但是身體比例有點奇怪」，據悉，這種柯基和柴犬的混血兒，被稱為「シバーギー」，近幾年來在日本擁有相當高的人氣，甚至有人為了想養這種狗，還到寵物收容機構購買。
但是要特別注意的是「柯基柴」雖然非常的可愛，但在台灣如果有民眾想要自行繁殖這種混血狗狗是不可行的！必須要先向主管機關申報，違者將處以新台幣5萬以上、25萬以下的罰緩，狗奴們還是要特別留意哦！