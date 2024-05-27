528青鳥行動全台大串連！花蓮也不忍了宣布參戰

立法院院會明日將續審國會改革法案，藍白聯手計畫明日闖關三讀，群眾不滿程序黑箱、沒收民主，名為「青鳥行動」的抗議活動將在全台遍地開花，除立法院周遭群眾將再度集結外，還包括新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭和澎湖，此外花蓮也宣布參戰，明晚6時許將在石來運轉噴泉集結抗議。
記者陳威叡／台北報導
立法院會明日將續審國會改革法案，藍白試圖在明日力拚三讀通過，而抗議群眾也將再度走上街頭表達不滿，名為「青鳥行動」的抗議活動將在全台遍地開花，台北場上午9時許在立院、晚間7時許在濟南基督長老教會集結。
此外還包括新竹場下午4時分別在竹北水圳公園與新竹車站前廣場；苗栗場下午5時在竹南火車站前廣場；台中場下午1時在台中火車站前廣場、下午5時台中市府前廣港、晚間7時大肚長老教會；南投場晚間6時30分草屯鎮演藝中心前；彰化場晚間6時在縣議會、縣立圖書館、彰化藝術館外；雲林場晚間6時斗六基督長老教會。
嘉義場晚間6時嘉義文化公園；台南場晚間6時東門巴克禮紀念教會；高雄場晚間7時凹子底森林公園；屏東場晚間7時楠仔樹腳天后宮；宜蘭場晚間6時在羅東中山公園；澎湖晚間6時30分在相對公園。此外花蓮縣也宣布參戰，明晚6時至晚間10時將在石來運轉噴泉集結抗議。