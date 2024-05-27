法網／球王Djokovic低潮狀態勘憂　直言「不想打開潘朵拉的盒子」

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本賽季至今，Djokovic參加了5場賽事，3次打入準決賽，卻在澳網、蒙地卡羅網球大師賽和日內瓦網賽4強敗北。Djokovic最近一次失利是在5月24日，Djokovic在日內瓦網賽4強被Tomas Machac淘汰。
另外，Djokovic針對團隊成員進行調整異動，與克羅埃西亞教練Goran Ivanisevic分道揚鑣，現在由Gebhard Gritsch負責訓練。
「不想打開潘朵拉的盒子」Djokovic談低潮
Djokovic在談到他目前的狀態時對媒體表示：「過去幾個月發生了很多事情，但我不想深入探討。我不想打開潘朵拉的盒子去談論這些事情。過去的已經過去了，我無法再讓它改變，但我可以學習如何調整某些東西，改正那些妨礙我發揮最高水準的問題。」
Djokovic解釋說，他和他的團隊一直在努力，並希望能在法網看到成果，「這就是我們作為一個團隊所努力的目標，希望能在這裡取得好成績。」
法網唯一期望：奪冠
作為法網衛冕冠軍的Novak Djokovic，去年他在決賽中擊敗Casper Ruud，贏得生涯第3座法網冠軍。即便近期狀態低迷，但目標依舊是冠軍，「對我來說，除了奪冠，其他成績都不滿意，我一直以來都是這樣，我知道這對很多人來說可能聽起來很傲慢，但我認為我的職業生涯成就足以支持這一點。」
對於本屆法網，Djokovic沒有太高的期待，而是希望能夠一步一步來。Djokovic將於5月28日男單首輪對陣法國選手Pierre-Hugues Herbert，開始他的衛冕之旅。