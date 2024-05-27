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法網／球王Djokovic低潮狀態勘憂　直言「不想打開潘朵拉的盒子」

▲世界球王Novak Djokovic（喬科維奇）本季狀態不佳，但法網冠軍依舊是唯一目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球王Novak Djokovic（喬科維奇）本季狀態不佳，但法網冠軍依舊是唯一目標。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

世界球王Novak Djokovic（喬科維奇）即將展開法國網球公開賽征程，不過今年狀態十分差，至今尚未贏得任何一座冠軍，對於自己陷入低潮不願多談，Djokovic僅對媒體說：「我不想打開潘朵拉的盒子」，而Djokovic也針對團隊陣容進行調整。

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今年三度4強出局　Djokovic狀態堪憂

本賽季至今，Djokovic參加了5場賽事，3次打入準決賽，卻在澳網、蒙地卡羅網球大師賽和日內瓦網賽4強敗北。Djokovic最近一次失利是在5月24日，Djokovic在日內瓦網賽4強被Tomas Machac淘汰。

另外，Djokovic針對團隊成員進行調整異動，與克羅埃西亞教練Goran Ivanisevic分道揚鑣，現在由Gebhard Gritsch負責訓練。

「不想打開潘朵拉的盒子」Djokovic談低潮

Djokovic在談到他目前的狀態時對媒體表示：「過去幾個月發生了很多事情，但我不想深入探討。我不想打開潘朵拉的盒子去談論這些事情。過去的已經過去了，我無法再讓它改變，但我可以學習如何調整某些東西，改正那些妨礙我發揮最高水準的問題。」

Djokovic解釋說，他和他的團隊一直在努力，並希望能在法網看到成果，「這就是我們作為一個團隊所努力的目標，希望能在這裡取得好成績。」

法網唯一期望：奪冠

作為法網衛冕冠軍的Novak Djokovic，去年他在決賽中擊敗Casper Ruud，贏得生涯第3座法網冠軍。即便近期狀態低迷，但目標依舊是冠軍，「對我來說，除了奪冠，其他成績都不滿意，我一直以來都是這樣，我知道這對很多人來說可能聽起來很傲慢，但我認為我的職業生涯成就足以支持這一點。」

對於本屆法網，Djokovic沒有太高的期待，而是希望能夠一步一步來。Djokovic將於5月28日男單首輪對陣法國選手Pierre-Hugues Herbert，開始他的衛冕之旅。

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