2勇消殉職！新竹市東區住宅火警　高虹安不捨：要求全力協助善後

立院衝突遭林淑芬右勾拳打臉　黃國昌陪同麥玉珍按鈴提告怒控謀殺

▲立院表決國會改革爆衝突，民眾黨立委麥玉珍（左）等不到林淑芬的道歉，在黃國昌（右）陪同之下提告。（圖／麥玉珍國會辦公室提供）
▲立院表決國會改革爆衝突，民眾黨立委麥玉珍（左）等不到林淑芬的道歉，在黃國昌（右）陪同之下提告。（圖／麥玉珍國會辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

立法院會上週五（24日）續審國會改革法案，爆發民進黨立委林淑芬、民眾黨立委麥玉珍互相推擠、揮拳的嚴重肢體衝突。麥玉珍被林淑芬「右鉤拳」打中右臉，雙方事後互控是對方先動手。立法委員麥玉珍於今（27）日下午在台灣民眾黨團總召黃國昌陪同下，赴台北地檢署提告林淑芬傷害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨立院黨團上午舉行「胡鬧暴力翻桌 民進黨快浪子回頭」記者會。麥玉珍落淚說，她是因為家暴才離婚，所以一直有家暴陰影存在，會感到恐慌，一直壓抑著這種恐慌，一直壓抑著這種恐怖。麥玉珍直言，過去家暴的恐懼，加上林淑芬打她那一拳後，讓她所有以前的傷痛都想到、覺得恐怖，但林淑芬事後沒有覺得打人是錯的，也沒有想要道歉，還用很得意的方式去散播很多非事實的事情，對她造成傷害。

麥玉珍下午於台北地院受訪時指出，林淑芬委員今日還發文指稱，今日稍早她於記者會上所陳述的事實是「片面指控」，批評早上的民眾黨記者會是「去脈絡化的政治操作」，完全無視事實就擺在眼前。

麥玉珍表示，當天林淑芬從背後大力推擠偷襲，除了肢體暴力，事後更進一步在媒體上放話、顛倒是非，指稱是麥玉珍先動手，可見林淑芬沒有一絲悔意或抱歉，還放任民進黨側翼發動攻擊、言語暴力，這一切種種政治操作，無疑對她造成二度傷害。

麥玉珍強調，此次受到傷害的不僅是她個人，還有立法委員的尊嚴。她表示，林淑芬事發當天曾說先打人就是不對，可能因為林淑芬以為都沒有記者拍到她從背後偷襲，如今畫面已經清楚呈現就是林淑芬先動手打人，林淑芬卻雙標拒絕認錯，事發至今完全不曾有一句道歉或慰問，才讓她不願再容忍。

麥玉珍說，是非對錯、道德標準，相信人民心中都有一把尺，不應因為身分、年齡、國籍而有所不同，此次按鈴提告是為了以正視聽，捍衛大家所認同的道德價值與是非標準。

民眾黨立院團總召黃國昌強調，國會改革跳票8年，在野黨要合力幫忙完成國會改革，卻遭到民進黨不斷透過造謠、抹黑、散佈假訊息，製造對立、撕裂及衝突，請問民進黨現任總統賴清德、卓榮泰院長、柯建銘總召何時才要收手?何時才願意認真面對過去國會改革跳票8年的事實？

▲立院衝突遭到立委林淑芬揮拳，民眾黨立委麥玉珍淚訴想起家暴陰影。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.27）
▲立院衝突遭到立委林淑芬揮拳，民眾黨立委麥玉珍淚訴想起家暴陰影。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.27）

更多「立院爆衝突」相關新聞。

影／被控歐麥玉珍　林淑芬還原經過：她一拳過來我不能還擊嗎？

立院衝突遭林淑芬揮拳毆打　麥玉珍哽咽：想起家暴陰影

林淑芬一拳勾起麥玉珍家暴舊創　柯文哲搬出賴清德演說內容譴責

鉤拳打麥玉珍太驚人！林淑芬服務處遭改「格鬥中心」：可參加奧運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生