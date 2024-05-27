立院衝突遭林淑芬右勾拳打臉　黃國昌陪同麥玉珍按鈴提告怒控謀殺

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麥玉珍下午於台北地院受訪時指出，林淑芬委員今日還發文指稱，今日稍早她於記者會上所陳述的事實是「片面指控」，批評早上的民眾黨記者會是「去脈絡化的政治操作」，完全無視事實就擺在眼前。
麥玉珍表示，當天林淑芬從背後大力推擠偷襲，除了肢體暴力，事後更進一步在媒體上放話、顛倒是非，指稱是麥玉珍先動手，可見林淑芬沒有一絲悔意或抱歉，還放任民進黨側翼發動攻擊、言語暴力，這一切種種政治操作，無疑對她造成二度傷害。
麥玉珍強調，此次受到傷害的不僅是她個人，還有立法委員的尊嚴。她表示，林淑芬事發當天曾說先打人就是不對，可能因為林淑芬以為都沒有記者拍到她從背後偷襲，如今畫面已經清楚呈現就是林淑芬先動手打人，林淑芬卻雙標拒絕認錯，事發至今完全不曾有一句道歉或慰問，才讓她不願再容忍。
麥玉珍說，是非對錯、道德標準，相信人民心中都有一把尺，不應因為身分、年齡、國籍而有所不同，此次按鈴提告是為了以正視聽，捍衛大家所認同的道德價值與是非標準。
民眾黨立院團總召黃國昌強調，國會改革跳票8年，在野黨要合力幫忙完成國會改革，卻遭到民進黨不斷透過造謠、抹黑、散佈假訊息，製造對立、撕裂及衝突，請問民進黨現任總統賴清德、卓榮泰院長、柯建銘總召何時才要收手?何時才願意認真面對過去國會改革跳票8年的事實？
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