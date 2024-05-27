五月天阿信「我們中國人」惹議！消失社群3天 今日再當活網仔
五月天在北京鳥巢舉辦10場演唱會，上周阿信在演唱回事，與粉絲聊天過程中脫口說出：「來北京大家都叫我們去吃豆汁，我們沒吃到，但是我們吃了烤鴨！我們中國人，來北京一定要吃烤鴨！」讓現場的中國歌迷們放聲尖叫，不過卻引發台灣歌迷不滿。阿信在沉寂3天後，今（27）日再度現身社群，繼續當他的活網仔。
記者張一笙／綜合報導
阿信時常在Threads及IG上出聲，時常會留言回應與他有關的相關內容，不過似乎受到「失言風波」影響，阿信在社群消失了3天，讓不少粉絲們都十分擔心。直到今天，阿信才又繼續在社群上「海巡」與他有關的內容並回應。
阿信經營的服飾潮牌「STAYREAL」好夥伴「不二良」今日在小紅書發文，提及自己在STAYREAL PARK北京站遇到很多非常熱情的朋友們，並與大家打招呼、一同合照。阿信也在貼文底下留言：「二良，今天陪我去喝豆汁！」似乎是在自嘲。
由於阿信時常掛在網路上，讓不少歌迷、粉絲笑稱他是「活網仔」，因此當大家發現阿信3天未在社群出聲，每個人都感到十分擔心，而當他們看到阿信再度又在社群上開始留言，不少歌迷都表示：「好好休息，阿信能平安上網，就代表他很平安。」