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五月天阿信「我們中國人」惹議！消失社群3天　今日再當活網仔

▲五月天阿信因為在北京鳥巢演唱會上脫口說出「我們中國人」，遭台灣歌迷、粉絲炎上，作為「活網仔」的阿信也因此在網路上消失3天，讓不少粉絲十分擔心。今（27）日，阿信再度透過社群帳號在網路上出聲，也讓不少人鬆一口氣。（圖／翻攝自阿信臉書）
▲五月天阿信因為在北京鳥巢演唱會上脫口說出「我們中國人」，遭台灣歌迷、粉絲炎上，作為「活網仔」的阿信也因此在網路上消失3天，讓不少粉絲十分擔心。今（27）日，阿信再度透過社群帳號在網路上出聲，也讓不少人鬆一口氣。（圖／翻攝自阿信臉書）

記者張一笙／綜合報導

五月天在北京鳥巢舉辦10場演唱會，上周阿信在演唱回事，與粉絲聊天過程中脫口說出：「來北京大家都叫我們去吃豆汁，我們沒吃到，但是我們吃了烤鴨！我們中國人，來北京一定要吃烤鴨！」讓現場的中國歌迷們放聲尖叫，不過卻引發台灣歌迷不滿。阿信在沉寂3天後，今（27）日再度現身社群，繼續當他的活網仔。

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▲阿信要歌迷的聲音透過北京鳥巢的天空傳到全世界。（圖／相信音樂提供）
▲阿信在北京鳥巢演唱會上，脫口說出：「我們中國人」遭炎上。（圖／相信音樂提供）
阿信時常在Threads及IG上出聲，時常會留言回應與他有關的相關內容，不過似乎受到「失言風波」影響，阿信在社群消失了3天，讓不少粉絲們都十分擔心。直到今天，阿信才又繼續在社群上「海巡」與他有關的內容並回應。

阿信經營的服飾潮牌「STAYREAL」好夥伴「不二良」今日在小紅書發文，提及自己在STAYREAL PARK北京站遇到很多非常熱情的朋友們，並與大家打招呼、一同合照。阿信也在貼文底下留言：「二良，今天陪我去喝豆汁！」似乎是在自嘲。

▲五月天主唱阿信先前曾在IG上推薦過後台美食「烤饅頭」，甚至還說那個饅頭美味到「意圖使人發胖」，引起不少網友關注。（圖／五月天阿信IG）
▲消失3天的阿信今日再度現身社群平台與粉絲互動，讓不少粉絲感到欣慰。（圖／翻攝自五月天阿信IG）
由於阿信時常掛在網路上，讓不少歌迷、粉絲笑稱他是「活網仔」，因此當大家發現阿信3天未在社群出聲，每個人都感到十分擔心，而當他們看到阿信再度又在社群上開始留言，不少歌迷都表示：「好好休息，阿信能平安上網，就代表他很平安。」

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