首座社宅114年開放申租 黃偉哲：讓需要的民眾儘早入住
臺南市永康區宜居成功公宅於111年8月開工，預計明(114)年下半年可提供申租，也將是臺南市首案完工的社會住宅。臺南市長黃偉哲今(27)日前往視察時表示，宜居成功公宅是透過都市計畫變更、都市更新容積獎勵等方式推動，在社宅用地取得及工程節省了公帑近10億元。他希望需要的民眾儘早入住。
記者郭俊暉／台南報導
為回應民眾期盼，黃偉哲也特別強調，一旦工程完工並取得使用執照後，就務必儘速進行公告、登記、抽籤等行政流程，讓臺南首批社會住宅居民能夠入住。
都市發展局表示，永康宜居成功公宅為地上6層、地下2層，全棟採通用設計，1樓規劃為無障礙住宅單元，提供1~3房型滿足各種家庭成員需求，另設置多樣化社區服務機能，如交誼廳、閱覧室等。
外部空間則串聯通學路徑，營造安全舒適的步行體驗，結合綠建築設計並運用太陽能電力系統，打造全齡適居、清新舒適、綠能悠活的臺南公宅，2022年還榮獲最佳社會住宅類「國家卓越建設獎」。
都發局進一步表示，公宅各戶包含必要廚具、衛浴設備、熱水器及冷氣，市府並同步洽談家具廠商提供社宅住戶優惠方案，讓民眾可依個人居住習慣需求添購家具，預計將於明(114)年下半年度提供民眾申租。
都發局補充，南市府積極推動住宅業務，持續透過直接興建及都更容積獎勵方式取得社會住宅，目前全市興建中及規劃中的臺南公宅可提供約8402戶。