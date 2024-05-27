東京開會也要安太座！蔣萬安當好奇寶寶狂拍照 不忘買這些回家
台北市長蔣萬安5月15至18日赴東京訪問，並與與日本重量級政治人物麻生太郎、小池百合子等人會晤。蔣萬安今（27）日赴議會總質詢，被議員質詢交通標線等議題，蔣萬安答詢時說，他這次赴東京參訪，的確看到日本的交通標線都相關乾淨、清楚易懂。蔣萬安今日也將這次出訪東京的漏網鏡頭放上Youtube，蔣萬安看到日本銀座街道、路平、標線、還有樹穴規畫，不斷說「我要拍下來，拍回去給李副（李四川）看一下。」回國前接到太太石舫亘電話，還不忘回報買了什麼回去當禮物。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安本月中出訪日本東京，與日本重量級政治人物麻生太郎、東京都知事小池百合子相談甚歡，也拜會了日本最重要的商界組織「日本經濟團體聯合會」(簡稱經團聯)討論新創交流與招商，大阪知事吉村洋文更主動拜訪，熱烈討論世壯運與世博會共同行銷的可能性。
蔣萬安也參加了東京晴空塔的台灣祭活動，大啖台灣美食，看見太太宜蘭老家的名產「花生捲冰淇淋」時，更滔滔不絕推廣香菜美味的奧秘，一再強調非常愛吃香菜，幾乎什麼料理都加香菜，也示範了如何煎蚵仔煎，同時也參訪東京大巨蛋，蔣萬安變身小球迷，在東京巨蛋向棒球傳奇王貞治致敬，並打卡拍下模仿金雞獨立打擊姿勢的照片。
參訪外的漏網鏡頭也曝光，蔣萬安換下西裝，穿上味全龍迷帽Ｔ，考察日本銀座街道、還拉著研考會主委俞振華在地鐵站看日本的防災手冊，甚至坐上地鐵，還啟動「觀光客模式」拿出手機，狂拍日本地鐵上的地震防災宣導圖片。
蔣萬安對於日本整齊的街道也非常好奇，看到日本銀座街道、路平、標線、還有樹穴規畫，不斷說「我要拍下來，拍回去給李副（李四川）看一下。」
影片最後還有彩蛋，蔣萬安返國登機接到太太打來的電話，馬上回報「我有幫妳買泡的一蘭拉麵...，還跟二寶說，幫你買車車好不好？」