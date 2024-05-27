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蔡依林懶甩「我們中國」爭議！超辣美人魚戰服曝　粉暴動：真女神

▲蔡依林近期在中國大陸展開巡迴演唱，日前不甩「我們中國南昌」爭議，在舞台上秀出超辣美人魚穿搭，驚艷粉絲狂喊：「真女神。」（圖／翻攝自小紅書）
▲蔡依林近期在中國大陸展開巡迴演唱，日前不甩「我們中國南昌」爭議，在舞台上秀出超辣美人魚穿搭，驚艷粉絲狂喊：「真女神。」（圖／翻攝自小紅書）

記者施以慧／綜合報導

華語流行音樂天后蔡依林日前在中國大陸展開巡迴演唱會，每次總是在舞台上以吸睛造型聞名的她，這次也不例外，自從她今年2月份幫義大利精品VALENTINO代言後，演唱會舞台上更是少不了品牌為她打造的超辣戰袍，這次一甩先前的「我們中國南昌」爭議，換上2套VALENTINO亮片裝，化身為美人魚及與可愛芭比，再度圈粉粉絲。

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只見蔡依林以銀色開衩禮服亮相，搭上閃爍光澤感的銀色披風，與一頭漸變色的紫色頭髮，開衩的設計，讓她一雙美腿若隱若現，相當性感，也讓台下粉絲驚呼：「是真正的女神！」另外一套則是紫色芭比套裝，還搭上同色系手套，配上腰帶，更顯她前凸後翹的身材！白金髮色以及俏皮短洋裝的搭配也讓她直接化身為真人版芭比娃娃，一出場就宛如動畫片中的女主角，絕美造型讓網友瘋狂留言稱讚：「美人魚」、「真正的女神」、「紫色頭髮太美」、「好像Elsa」。

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▲蔡依林這次亮出超吸睛穿搭，大秀好身材。（圖／翻攝自小紅書）
雖然先前蔡依林在南昌的演唱會上，曾喊出：「我們中國南昌最熱情了！」等疑似表態政治立場的字眼，引起台灣網友撻伐，儘管事後蔡依林並未對此回應，但還是讓大陸的網友相當興奮，這次演唱會也依舊來到現場支持，可見女神人氣仍舊是強強滾。

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