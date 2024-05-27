歐陽娜娜高喊「台獨死路一條」！歐陽龍反共言論遭挖：投機份子
賴清德520總統上任高喊：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬！」因此惹怒中國，導致央視發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」台灣藝人陸續被逼表態，歐陽娜娜第一時間轉發輸誠，卻有網友發現她的父親歐陽龍過去演出的電視劇角色，曾誓言堅定反共，引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
中國官媒央視日前在微博發文：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一！」不少兩岸藝人都陸續轉發貼文，表態自身立場，台灣藝人包括侯佩岑、歐陽娜娜、楊宗緯、張韶涵、陳妍希、楊丞琳等人，甚至連在當地開演唱會的蔡依林、五月天都無法倖免。
其中歐陽娜娜可以說是火速轉發，稱「台灣必將回歸祖國的懷抱」，引發外界砲轟，有網友就挖出她爸爸歐陽龍過去的電視劇《藍與黑》片段，當時他飾演的張醒亞表示：「反共是需要信心跟決心的」、「我是堅決反共的，當然要跟著政府走」，甚至譴責想要投共的人，「切莫因為貪圖利益而被中共利用」、「打贏了就反共，打輸了就不反共，這算什麼？投機份子，牆頭草。」顯得格外諷刺。
事實上，歐陽娜娜過去就多次在節目上透露自己的中國人身分，還曾經表示：「我從小和外公外婆爺爺奶奶關係好，我是聽著四川話長大的，他們說人不管到哪裡都要記住自己的根。我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」當時也曾引發爭議。