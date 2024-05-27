五月天喊我們中國人！陸委會批中共要求藝人表態：營造一中假象
總統賴清德520上任後，中國央視在微博發文「反台獨」，不少台灣藝人也轉發貼文。樂團五月天主唱阿信24日在中國的演唱會上，竟脫口喊「我們中國人」，金曲歌王蕭敬騰25日晚間也臉書發文說，他很驕傲是中華民族的一份子，也會做堂堂正正的中國人，許多台灣大咖藝人也紛紛喊「我們中國人」。對此，陸委會今(27)日表示，中共透過要求台灣藝人政治表態，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，不會得到台灣社會的認同。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會強調，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行及要求政治表態，此種悖離藝術自由創作的核心價值，完全無法得到認同，亦不利於兩岸互動。
陸委會呼籲，中共應正視中華民國存在的事實，也希望國人都能珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，並提醒台灣演藝人員赴陸發展應慎思相關風險，相關言行也應考量台灣社會觀感，共同維護國家的主權與尊嚴。
陸委會指出，這次事件是由中共中宣部下屬的中央電視台發動，還特別整理出18位藝人轉貼的貼文，示意其他藝人要跟進表態。這樣的政治操作爭取不了台灣民心，只會加深台灣社會對中共政權的反感。