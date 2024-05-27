37歲男星遭槍擊慘死！被搶匪偷車當街射殺 粉絲湧IG不捨哀悼
37歲美國男星強尼沃克特（Johnny Wactor）透過美國長壽醫療劇集《杏林春暖》（General Hospital）走紅，今（27）日卻傳出噩耗，他遭偷竊犯開槍打中頭部，當場死亡，消息曝光後，讓其親友和粉絲都相當不捨，紛紛湧入強尼沃克特的IG留言哀悼：「RIP」。
記者吳昕蓓／綜合報導
綜合外媒報導，強尼沃克特當時碰上3名歹徒想偷走他汽車中的東西，為了保全性命，他選擇默默離開，而非上前阻止或求援，然而他在離開時卻還是遭其中一名歹徒開槍射中，這一槍直接打中他的頭部，他的母親受訪時悲痛表示：「兒子沒有阻止或是反抗，只是上前詢問，就這樣被殺害。」
儘管醫護人員到達現場，立刻為強尼沃克特急救，並送往醫院，但仍然傷重不治，噩耗曝光後，不少劇迷都湧入強尼沃克特最新貼文中留言為他哀弔，貼文停在去年（2023）9月19日，當時他為《THERE TO CATCH ME》MV進行宣傳，稱該MV為「給洛杉磯電影浪漫的情書」，然而如今卻只剩下殘響。
不少粉絲紛紛直呼，「他用靈魂讓我們擁有最美好的記憶，R.I.P.」、「願你安息」、「我很遺憾聽到你突然的離世，在這艱難的時刻，我的心將會與你的親朋好友們同在」、「再會了」、「不敢相信這個悲傷的消息」，事實上，《杏林春暖》從1963年播出到現在，至今已經累積1萬5000多集，強尼沃克特飾演Brando Corbin，從2020年演出到2022年，超過160集。