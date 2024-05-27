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PLG季後賽／艾夫伯轟下29分！攻城獅99：95擊敗領航猿　2：1領先

▲攻城獅洋將「風城Kobe」艾夫伯轟下全場最高29分，率隊終場以99：95擊敗例行賽戰績第一的桃園璞園領航猿，系列賽2：1領先。（圖／PLG提供）
▲攻城獅洋將「風城Kobe」艾夫伯轟下全場最高29分，率隊終場以99：95擊敗例行賽戰績第一的桃園璞園領航猿，系列賽2：1領先。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+新竹御頂攻城獅今（27）日在季後賽首輪第3戰回到主場，靠著團隊命中15記三分球，以及洋將「風城Kobe」艾夫伯轟下全場最高29分，終場以99：95擊敗例行賽戰績第一的桃園璞園領航猿，系列賽2：1領先。

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艾夫伯攻下29分　攻城獅維持外線手感取勝

上一場比賽攻城獅靠著團隊命中18記三分球拿下G2，也奪下系列賽主場優勢，今天回到新竹體育館打球，艾夫伯攻下全場最高29分，加上盧冠軒貢獻14分，球隊在第四節穩住領先，最終收下比賽。

今天前三節兩隊幾乎不分軒輊，戰局難分難解，末節攻城獅李家瑞和艾夫伯接連兩記外線命中，幫助主場軍打下領先基礎，之後曾柏喻2次高難度進球，幫助球隊拉出一波攻勢，取得雙位數領先。

▲攻城獅射手盧冠軒貢獻14分，團隊合計命中15記三分球，維持上一場的好手感，最終順利收下G3勝利。（圖／PLG提供）
▲攻城獅射手盧冠軒貢獻14分，團隊合計命中15記三分球，維持上一場的好手感，最終順利收下G3勝利。（圖／PLG提供）
領航猿雖試圖追分，但球隊末節大量出手外線，命中率卻不理想，錯失多次空檔，最後一分鐘雖然一度追到只差4分，但時間已經不足夠，最終攻城獅以99：95拿下比賽勝利。

攻城獅延續上一場外線手感，全隊三分球33投15中，三分命中率達到45.4%，反觀領航猿出手40次只進11球，命中率27.5%，外線把握度成為勝負分野。

卡米諾斯不滿判決　直言吹罰太寬鬆

賽後卡米諾斯將勝敗因素歸因於判決不公，直指本場裁判允許兩邊的碰撞尺度差異很大，而他認為兩邊的尺度應該要是一樣的才對，「為何我們得不到應有的判罰？像我們覺得沃許本是非常好的低位進攻者他今天16投中6是不太可能發生的，對方不斷碰撞他甚至拉扯他的衣服，裁判判罰的尺度非常寬鬆。」

卡總也說，「盧峻翔今天22次出手，竟然只獲得2次罰球，我在想峻翔是不是真的很爛，都投不進。」本場比賽罰球次數為21：18，領航猿佔優。

▲領航猿主帥卡米諾斯將勝敗因素歸因於判決不公，直指本場裁判允許兩邊的碰撞尺度差異很大，而他認為兩邊的尺度應該要是一樣的才對。（圖／PLG提供）
▲領航猿主帥卡米諾斯將勝敗因素歸因於判決不公，直指本場裁判允許兩邊的碰撞尺度差異很大，而他認為兩邊的尺度應該要是一樣的才對。（圖／PLG提供）

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