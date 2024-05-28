柯建銘看過來！「他」怒喊抓到了：想關人民的一直都是民進黨
立法院持續審查藍白版本的「國會改革法案」，遭民進黨質疑黑箱作業、侵害人權，國會擴權。國民黨立委羅智強26日在臉書貼出之前民進黨版本的修正條文，可發現民進黨的版本例，不只可以對民眾罰錢，還可以處7年以下徒刑。羅智強開酸民進黨團總召柯建銘，原來真正想關人民的，一直都是民進黨，還好意思化身為人民守護神。
政治中心/綜合報導
羅智強指出，民進黨可以一時欺騙部分人，卻不可能永遠欺騙所有人，的確在國家機器的威力下，結合網軍、側翼、名嘴、綠媒，過去這10天，民進黨的謊言煽動了許多民眾，但是隨著時間過去，這些謊言，必然會被一一拆穿。
羅智強直言，就像民進黨一直說國會改革法案如果通過，「人民」會被抓去關，過去民進黨版的聽證調查，對人民不只可以罰款，還可以處1年以下甚至7年以下（說謊）有期徒刑。但今天國民黨和民眾黨版本的聽證調查，只對「說謊官員」，有1年以下有期徒刑的處罰，對人民只有行政罰、沒有刑罰。
羅智強指控，其實真正想關人民的，一直都是民進黨，社會秩序維護法在馬英九執政的時候，很少用到，民進黨上來以後案件暴增，民進黨用社會秩序維護法查人民水表，已經常態化，還好意思化身為人民守護神！