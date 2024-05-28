不滿賴清德「體諒藝人」！周玉蔻火大貼號碼：打去「這兩處」抗議
總統賴清德在520德就職演說因在兩岸論述上過於強硬，引起對岸不滿，近日有不少台灣藝人透過社群平台表態「兩岸統一、中國人」等言論，賴清德除表示不捨台灣文化工作者在他人的屋簷下承受壓力，也盼國人給予諒解和體諒。然而此番言論引起資深媒體人周玉蔻不滿，直接在個人臉書上貼出電話號碼喊話：「請打電話到總統府或民進黨中央黨部表達意見」。
政治中心/綜合報導
賴清德在就職演說時一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引發中國不滿而動作頻頻，央視在微博發出「反台獨」貼文，楊丞琳、侯佩岑、張韶涵等台灣藝人紛紛跟進轉發，就連蔡依林、五月天在大陸開唱時也提到「我們中國人」等字眼，讓大批台灣粉絲深感不滿。
賴清德27日受訪時針對台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，他表示這不是第一次，也應該不會是最後一次，每次台灣的文化工作者在「他人」的屋簷下承受壓力，他都感到非常的不捨，要民眾「給予諒解，給予體諒」。
然而賴清德的發言卻引起資深媒體人周玉蔻的不滿，讓周玉蔻在臉書表示，不滿意賴清德總統/主席的人在屋簷下，體諒、諒解五月天等藝人被統戰說，請打電話到總統府或民進黨中央黨部表達意見，更貼出總統府與民進黨黨部的電話號碼，最後Hashtag還下「圖文不符之玫瑰有刺........」，配上一張粉色玫瑰盆栽照。