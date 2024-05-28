北韓發射衞星失敗！沖繩縣一度發緊急警報 美日韓加緊數據分析
北韓在27日凌晨向日本通報，聲稱將會在5月27日至6月4日間，朝黃海和呂宋島（Luzon Island）以東的方向，發射一枚搭載人造衛星的火箭。北韓官媒隨後也證實，該國國家航空宇宙技術總局已於當地時間27日晚上10時44分，在西海衛星發射場，利用新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1」，但因技術原因失敗。日本政府亦證明此事，還一度向沖繩縣發出緊急警報。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《韓聯社》、《共同社》、《NHK》等日韓媒報導，北韓官媒《朝中社》於28日凌晨發文，標題為「軍事偵察衛星發射途中發生事故」，聲稱北韓國家航空宇宙技術總局於5月27日，在平安北道鐵山郡的西海衛星發射場利用新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1」。
然而，北韓技術總局副總局長表示，新型運載火箭的一級火箭，在飛行過程中發生爆炸，發射最終以失敗告終。專家初步審查得出的結論是，新開發的液態氧+石油引擎在運作可靠性方面出現問題，後續也將持續追查其他可能造成事故的原因。
報導指出，北韓是在27日深夜10點44分，從平安北道東倉裡的西海衛星發射場發射，韓國參謀本部隨後探測到該衛星化成碎片墜海。
另一方面，日本政府也於當地時間27日晚上10時46分，通過全國警報系統「J-ALERT」，向沖繩縣南部發送警告，稱北韓可能發射類似彈道飛彈的物體，呼籲人們尋找掩護。韓國軍方不久後證實，北韓發射了不明飛行物。
日本官房長官林芳正於27日深夜至28日凌晨召開記者會，表示北韓發射的物體消失在黃海上空，推測並未進入太空。目前，日美韓相關部門，都正在加緊分析該飛行物的詳細數據及資訊。