連續8年遭拒！WHA未納入台灣提案 中國代表：人心所向
第77屆世界衛生大會（WHA），27日在瑞士日內瓦開幕，大會拒絕將部分國家提出之「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案納入大會議程，已是相關提案連續第8年被拒。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭聲稱，此事再度顯示一中原則是人心所向，中國國台辦也嗆聲，說民進黨不承認「九二共識」、不通過兩岸協商，而想藉助外部勢力支持參與世衛大會之路「必然碰壁」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，世界衛生組織（WHO）成員國27日做出決定，不邀請台灣參與在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會，中國駐日內瓦國際組織代表陳旭聲稱，兩岸同胞是一家人，中國中央政府始終關心台灣同胞的健康福祉，也願在符合一中原則的前提下，對台灣地區參與全球衛生事務做出妥善安排。在台灣參與世衛大會的問題上，中方立場是一貫且明確的，即必須按照一個中國原則處理，這是聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議確認的根本原則。
陳旭並指出，民進黨頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣參加大會的政治基礎「不復存在」，WHA已連續多年拒絕所謂涉台提案，國際社會多數國家也重申支持一中原則、反對台灣參加WHA，充分說明一中原則是國際社會人心所向、大勢所趨，炒作涉台問題不得人心。
中國國台辦新聞發言人陳斌華也表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，第77屆世界衛生大會決定不將涉台提案列入大會議程，再次表明國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動，將持續以安排「中國台灣」醫療技術專家參加世衛組織技術活動、及時通過有關管道向台灣通報世衛組織所通報的突發公共衛生事件等方式，切實保障台灣同胞的健康權利。