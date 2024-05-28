綠營力阻「藐視國會罪」！柯文哲怒嗆：民進黨官員全在立院說謊？
立法院在本月17、21、24日連續3天審國會改革相關法案，預計今（28）日續審且有望三讀，然而審查過程中中民進黨立委持續杯葛議事不斷，甚至疑似屢次散播假訊息。民眾黨主席柯文哲昨（27）日透過影片澄清，質疑民進黨反對立法規定官員不能在國會說謊，是代表民進黨政府的官員都會在國會說謊嗎？
政治中心/綜合報導
柯文哲27日晚間9時在YouTube頻道節目《柯P揪時在》，邀請民眾黨立委張啟楷一起說明國會改革法案內容。柯文哲指出，包括總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘，過去都曾支持總統赴立院國情報告，尤其是柯建銘更在2012年馬英九連任總統時，主張馬英九要放下身邊所慮，「勇敢面對所有問題，即問即答。」因此民進黨12年前沒做到的政治主張，現在的民眾黨正在努力實現。
張啟楷提及，自己多次在立法院質詢，官員卻「實問虛答」，索資要不到資料，甚至當民進黨籍的召委擔任委員會主席時，還幫民進黨官員嗆在野黨立委，例如自己曾向公平會主委李鎂表示，如果有針對兩大外送平台合併的分析報告，請交一份報告給他，但擔任委員會主席的綠委邱議瑩，竟用嘲諷語氣提醒公平會「你要想清楚，報告可以送立院嗎？不要亂回答，不然又不小心就被告藐視國會了」。