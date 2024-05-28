黃國昌稱立院外民眾被綠營假訊息迷惑 「我們會支持民進黨提案」
立法院今（28）日將續審議國會改革相關法案，且有望三讀過關。民眾黨團28日一早就到立法院議場前排隊，民眾黨團總召黃國昌表示，因為目前剩餘二讀程序都沒爭議，藍綠白提的再修正動議都是不予增列，所以將會支持民進黨提案。媒體提問是否會去場外跟抗議群眾說明？黃國昌回應，對於場外民眾受民進黨散播的假訊息而迷惑或產生誤會，「自己已有負責任的說明」。
政治中心/綜合報導
民眾黨團8名立委今日早上6時就到立院議場前排隊，黨團總召黃國昌表示，2024年5月28日將是台灣民主史上非常重要的一天，推動30年的國會改革，建立聽證調查制度、強化人事同意權的審查，希望能夠順利完成三讀，24日已將有國會聽證調查制度、人事同意權行使等所有實質條文完成二讀，今天剩餘二讀程序其實都沒有爭議，因為國民黨、民眾黨以及民進黨所提出的再修正動議，都是不予增列，「我們跟國民黨已清楚表態，會支持民進黨的提案」。
黃國昌指出，希望民進黨過去長期推動的「國會改革」，不要因為自己連任的又掌控行政權，就忘了過去改革的理想跟初衷，更不能換了位置就換了腦袋，在今天台灣民主史上重要的日子，希望執政黨不要繼續站在推動改革的對立面，能順利讓今天議事可以進行，讓台灣能夠擁有一個正常的國會，有效監督行政權，避免行政權的違法濫權，避免行政權的貪污腐敗。
黃國昌強調，今天是整個推動國會改革的歷程當中最重要的一天，歡迎全台灣所有公民關注今天立院通過的跨時代國會改革法案，「我們相信有一個正常的國會，才能真正站在人民立場，為人民發聲，讓台灣國會能夠照進陽光，讓台灣的國會能夠有效監督行政權」。