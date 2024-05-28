快訊／塞爾提克傳奇球星「紅色巨人」Bill Walton過世！享壽71歲

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Bill Walton在進入職業擔任球員時期並非十分亮眼，尤其他因腳傷困擾，直到進入波士頓塞爾提克才轉運，他在1974年NBA選秀中以狀元秀身份被波特蘭開拓者隊選中，並在1977 年贏得NBA 冠軍，並於1978 年獲得MVP （場均18.9 分和13.2 個籃板）。
由於他腳傷常影響出賽，也曾被隊友排擠等，他在缺席整個 1978-79 賽季後，沃頓以自由球員身份與聖地亞哥快艇隊簽約。他在6個賽季中只打了 169 場比賽，並因腳傷缺席了兩個完整賽季。
1985年，沃頓被交易到波士頓塞爾提克隊。 1985-86賽季，他打了職業生涯最高的80場比賽，並與「大鳥」Larry Bird、Kevin Edward McHale（凱文·麥克海爾）和「酋長」Robert Parish（派瑞許）一起贏得了另一個NBA總冠軍和年度最佳第六人榮譽。沃頓在接下來的賽季打了 10 場比賽，並因傷無法參加 1986-87 賽季的比賽而退休。
此外，他在加州大學洛杉磯分校(UCLA)的名教頭教練約John Wooden的帶領下度過了一段著名的大學生涯。在Wooden的職業生涯中，這位身高 6 英尺 11 吋的中鋒贏得了兩次全國冠軍（1972-73 年）和三次NCAA年度最佳球員獎，並三次入選全美最佳陣容。在他身為校隊球員的三個賽季中，他的球隊只輸了4場比賽（當時新生不允許參加比賽），總戰績為86勝4負。
Bill Walton退休後，擔任球評，他常出現在各大運動項目，美式足球也有他的蹤跡，甚至大聯盟賽事，他都會出現，是全美球迷十分熟悉的傳奇人物。
ESPN總裁Jimmy Pitaro在一份聲明中表示：「比爾經常形容自己是世界上最幸運的人，但任何有機會與比爾互動的人都是幸運的。他是一個真正特別、樂於奉獻的人，總是為他人騰出時間。比爾在他作為一名成功的播報員的第二職涯，他用他獨一無二的精神吸引並激勵著觀眾。」
NBA官方總裁Adam Silver（席佛）也發表言論：
「比爾沃頓是獨一無二的。作為名人堂球員，他重新定義了中鋒位置。他獨特的全能技能使他成為加州大學洛杉磯分校（UCLA)的主導力量，並獲得了NBA例行賽和總冠軍賽MVP、兩次NBA總冠軍以及在NBA50大巨星和75大巨星中佔據一席之地。他令人感到愉悅。並有無窮的精力，我們欽佩他花時間與遇到的每個人相處。身為NBA大家庭50年來備受重視的成員，比爾將被所有認識和愛他的人深深懷念。我衷心慰問比爾的妻子，他的兒子亞當、奈特、路克和克里斯，以及他的許多朋友和同事。 」
NBA名宿「天勾」Kareem Abdul-Jabba也在推特發文：「今天我不得不向一位我將永遠懷念的好朋友告別……我非常親密的朋友，棕熊隊友，沃頓今天去世了，現在世界感覺更加沉重。在球場上，比爾是一名兇猛的球員，但在球場外，除非他盡一切努力讓周圍的每個人都開心，否則他不會快樂。他是我們當中人最好的。」