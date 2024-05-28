輝達拆股好處多？外媒點名另外8支股票　分析：仍須防範宏觀挑戰

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《商業內幕》（Bussiness Insider）報導，在輝達之後，有8家位列標普500指數、目前每股價格超過1000美元的公司，也有可能進行股票分割，分別是：鞋類設計與分銷商Deckers Outdoor、航空航太製造公司TransDigm Group、電腦資訊分析公司Fair Isaac、半導體公司博通Broadcom、知名儀器製造兼銷售商Mettler-Toledo、美國知名汽車修配連鎖品牌AutoZone、頂尖旅遊電子商務公司Booking Holdings、住宅建築公司NVR Inc。
美國商業雜誌《財星》（Fortune）則引述美國銀行（Bank of America）分析師上週四給客戶的報告，指出輝達是自2022年以來，第4家宣布進行股票分割的7大科技公司，近年來許多大型科技公司的股價陸續突破500美元，進而限制散戶購買股票的能力，因此這些公司也開始尋求讓投資者更容易購買股票的方式。
美國銀行的報告也提到，以晶片公司AMD和煉油巨擘「瓦萊羅能源」（Valero）為例，在宣布分拆後股價都大幅上漲，平均而言，收益比損失更常見且更大，因此股票分割似乎為市場帶來了上行潛力。
然而，基於投資風險告知義務，該報告也補充說明，強調「過去的表現並不代表未來的結果」，企業仍可能會在充滿挑戰的宏觀環境中陷入困境。儘管如此，多數華爾街分析師仍維持看好輝達股票。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。