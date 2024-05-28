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輝達拆股好處多？外媒點名另外8支股票　分析：仍須防範宏觀挑戰

▲輝達（Nvidia）22日發布財報時，也宣布了1股拆10股的股票分割計畫，有望吸引更多散戶投資者。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達（Nvidia）22日發布財報時，也宣布了1股拆10股的股票分割計畫，有望吸引更多散戶投資者。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

輝達（Nvidia）22日發布財報時，也宣布了1股拆10股的股票分割計畫，6月7日生效，外媒指出，這可能會吸引更多散戶投資者，並爲輝達被納入道瓊工業平均指數鋪平道路。然而，也有分析提醒，雖然歷史紀錄普遍顯示，股票分割後通常會看漲，但「過去的表現並不必然代表未來的結果」，企業仍可能在充滿挑戰的宏觀環境中陷入困境。

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綜合外媒報導，雖然股票分割並不會改變公司總市值，但對資金有限的散戶來說更具吸引力，透過股票拆分降低每股價格，讓口袋有限的投資人更容易參與交易，也能提升流動性，並散發公司實力的積極訊號，亞馬遜、特斯拉等知名企業也都曾執行過拆股計畫。

《商業內幕》（Bussiness Insider）報導，在輝達之後，有8家位列標普500指數、目前每股價格超過1000美元的公司，也有可能進行股票分割，分別是：鞋類設計與分銷商Deckers Outdoor、航空航太製造公司TransDigm Group、電腦資訊分析公司Fair Isaac、半導體公司博通Broadcom、知名儀器製造兼銷售商Mettler-Toledo、美國知名汽車修配連鎖品牌AutoZone、頂尖旅遊電子商務公司Booking Holdings、住宅建築公司NVR Inc。

美國商業雜誌《財星》（Fortune）則引述美國銀行（Bank of America）分析師上週四給客戶的報告，指出輝達是自2022年以來，第4家宣布進行股票分割的7大科技公司，近年來許多大型科技公司的股價陸續突破500美元，進而限制散戶購買股票的能力，因此這些公司也開始尋求讓投資者更容易購買股票的方式。

美國銀行的報告也提到，以晶片公司AMD和煉油巨擘「瓦萊羅能源」（Valero）為例，在宣布分拆後股價都大幅上漲，平均而言，收益比損失更常見且更大，因此股票分割似乎為市場帶來了上行潛力。

然而，基於投資風險告知義務，該報告也補充說明，強調「過去的表現並不代表未來的結果」，企業仍可能會在充滿挑戰的宏觀環境中陷入困境。儘管如此，多數華爾街分析師仍維持看好輝達股票。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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