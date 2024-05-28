民進黨最可能被罷免立委排行曝光！「這人」超危險

國會改革法案今拚三讀！謝龍介展紳士風度幫女綠委貼布條

▲國會改革法案拚三讀，國民黨立委謝龍介幫民進黨立委吳沛憶張貼布條。（圖／記者葉政勳攝，2024.05,28）
▲國會改革法案拚三讀，國民黨立委謝龍介幫民進黨立委吳沛憶張貼布條。（圖／記者葉政勳攝，2024.05,28）

記者呂炯昌／台北報導

本周五立院院會預定進行新任行政院長卓榮泰施政報告及總質詢，「立法院職權行使法」修正草案歷經立法院三天三夜表決車輪戰後，全部67個條文中，只剩下15個條文待處理，預計今（28）日深夜可以完成三讀。相較於前三日審查法案爆發激烈肢體衝突，今日相對平和，藍綠立委進入議場後趕緊貼布條，甚至出現國民黨立委幫民進黨女立委貼布條的奇特景象。

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朝野今日再度決戰國會改革法案。國民黨團昨日下午發動立委輪班守議場，力拚今日搶下主席台。民進黨立院黨團上午6點30分發動甲動，6點54分立委們陸續向議場走去，7點議場門一開時，藍綠立委與現場媒體記者發生推擠，造成簽到處前方的花圃從架子上掉落，也有電視台攝影的鞋子被擠掉。

由於立院院會為五二一次會，周五簽到後下週二開會不用再簽到，因此立委們趕緊進入議場張貼布條，藍綠立委一度為了發言台是否該張貼布條而發生爭執，最後並未發生衝突。

民進黨立委吳沛憶要在主席台後方張貼「沒有討論、不是民主布條」時，因為身高不夠高，國民黨立委謝龍介還展現紳士風度，站上椅子幫她貼布條，在連日的國會改革修法衝突中，難得出現藍綠和諧的畫面。

▲國會改革法案拚三讀，國民黨立委謝龍介幫民進黨立委吳沛憶張貼布條。（圖／記者葉政勳攝，2024.05,28）
▲國會改革法案拚三讀，國民黨立委謝龍介幫民進黨立委吳沛憶張貼布條。（圖／記者葉政勳攝，2024.05,28）
▲國會改革法案拚三讀，議場開門時發生推擠，電視台攝影的鞋子甚至被擠掉。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05,28）
▲國會改革法案拚三讀，議場開門時發生推擠，議事處花圃都被擠掉。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05,28）

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