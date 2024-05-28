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為提升自身競爭力　矽統3招拚改善體質、預計年底前完成收購聯暻

▲IC設計矽統昨（27）日召開股東會，董事長表示，去年開始經營團隊進行改組，未來將有三大調整體質重點。（圖／翻攝自YT矽統3D直播玩家）
▲IC設計矽統昨（27）日召開股東會，董事長表示，去年開始經營團隊進行改組，未來將有三大調整體質重點。（圖／翻攝自YT矽統3D直播玩家）

記者陳郁柔／台北報導

聯電旗下IC設計業者矽統昨（27）日召開股東會，董事長表示，矽統過去20幾年只靠最大股東聯電的股利支撐獲利，不過去年開始經營團隊進行改組，未來將有三大調整體質重點，一、首先採減資降低股本；二、重新聚焦產品線；三、找尋互補性產品強化營運，預計今年底併購聯暻半導體。

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矽統昨日舉辦股東會，董座洪嘉聰坦言，過去20幾年矽統沒有賺什麼錢，主要還是靠聯電等股利收益。而在國內半導體產業中，矽統也面臨競爭力不足的問題，而在去年7月，公司進行改組，洪嘉聰強調，他為了承擔大股東責任而出任董事長，未來矽統將朝三部曲調整公司營運體質，帶動未來成長。

對於矽統改組三步驟，洪嘉聰表示，首先，矽統股本太大了，過去全年營收約在新台幣2億元，但股本卻達到75億元，因此他接下董事長職務後，第一步就是決定尋找資金、將現金退還給股東，減少資本額。

第二，矽統將重新聚焦產品線，留下有競爭力和前景較好的產品線，儘管產品開發需要時間，並不是短短三、五個月就可以成長，未來希望透過有競爭力且核心的技術開發新產品，藉此強化公司營運。

最後，是協助矽統找到可以互補的業務，提高競爭力與營收，洪嘉聰表示，互補業務就如同今年宣布收購的山東聯暻半導體，它是位於山東濟南的ASIC設計服務公司，經過在中國多年耕耘，在當地也有知名度，去年營收13億元、獲利逾2億元，今年第一季營收年增10%，獲利6000萬元，是不錯的標的。

洪嘉聰補充，聯暻與矽統未來可透過設計前後端整合，服務IC設計客戶，尤其隨著眾多客戶產品往28/22奈米前進，APR需求也增加，矽統有人力可支援APR，因此未來併購後，雙方業務互補性極高，至於有沒有機會再併購，則坦言都持續規劃中，要找到互補性強的才有意思。

矽統收購聯暻目前仍在投審會審核階段，待主管機關通過，期望能夠在今年底前完成收購。

展望後市，洪嘉聰認為，以目前地緣政治來看，聯暻有利有弊，尤其美國明年起要對中國半導體課 50% 關稅，會有什麼影響有待觀察，但以目前狀況來看，聯暻營運相對穩定，矽統則預期今年會成長，但不會有幾倍的成長。

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