影／美國「陣亡將士紀念日」迎極端天氣！風暴肆虐多州 至少22亡
每年5月的最後一個星期一，是美國聯邦法定節日的「陣亡將士紀念日」（Memorial Day），各地會悼念在戰爭中陣亡的美軍官兵，也有不少民眾會趁著假期外出旅遊。然而，就在即將迎來該紀念日假期的週末，一系列猛烈風暴襲擊美國中部、南部，截至發稿時間為止，已知造成至少22人死亡。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，紐澤西州、紐約州和賓州部分地區，當地時間週一凌晨發布強烈雷暴警報，超過3000萬人被囊括在警報範圍內，肯塔基州州長還宣布該州進入緊急狀態，喬治亞州、南卡羅來納州、德州也都遭殃，數以萬計的人面臨斷電，搶通估計要花數天時間。
報導提到，阿肯色州至少8人死亡、德州7亡、肯塔基州4死、奧克拉荷馬州2死、阿拉巴馬州1死。氣象單位並警告，惡劣天氣會在當地時間週一稍晚轉移到東海岸，警告數百萬在戶外度假的人們注意天氣，從北卡羅來納州到馬里蘭州一帶都發布了龍捲風警報。
白宮表示，聯邦緊急事務管理局正在與各州進行損失評估，聲稱拜登總統已指示聯邦機構，按照各地需求，提供一切需要的支援。
諾曼國家風暴實驗室（National Severe Storms Laboratory in Norman）的高級科學家布魯克斯（Harold Brooks）表示，過去2個月，美國出現的一系列龍捲風，主要是由持續、溫暖、潮濕的空氣造成的，這波空氣位於「熱穹」（heat dome）的北部邊緣，帶來了盛夏至五月下旬通常出現的氣溫。