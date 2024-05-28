藍綠場佈！海報搶貼主席台爆口角衝突 沈伯洋嗆傅崐萁：什麼態度
立法院今（28）日第四度處理攸關國會改革的《立法院職權行使法》修正草案，朝野立委上午一團和氣，進議場前未發生衝突，進議場後也各自忙著布置標語海報，不過國民黨一度想把標語放在發言台上，引發民進黨不滿，認為這樣會擋到發言的立委。雙方僵持不下，不過國民進黨最後還是妥協，將會擋住發言立委的看把拿走。
記者何哲欣／台北報導
國民黨立委今進議場後，照慣例搶占主席台，並在主席台後方貼上各種海報、標語，民進黨沒搶到主席台，因此將標語放在主席台與質詢台備詢台上。主席台上被民進黨貼滿「反黑箱、撐民主」的標語。國民黨乾脆在發言台桌上放上「國會改革反貪查弊」看板，但因可能擋住發言立委，引發民進黨立委莊瑞雄不滿。
莊瑞雄把國民黨看板撤下，謝龍介上前阻止，莊瑞雄嗆，發言台是大家的，這裡不是誰的，這裡誰都可以佔。國民黨團總召傅崐萁也走過來，但綠委沈伯洋怒嗆，「你本來就不應該把牌子放上面，你是什麼態度？蛤！」國民黨團書記長洪孟楷與綠委沈發惠也爆發口角，沈發惠嗆洪孟楷沒有大腦，洪孟楷嗆，這發言很沒有水準。
綠委王定宇打圓場，上去發言的人可以帶自己的標語，但不要擺在台子上，國民黨立委徐巧芯，今天會三讀，會有很多國民黨立委登記三讀後發言。民進黨立委王美惠則喊話「好了啦！沒事了啦，要講的自己拿牌子來啦」。吵了一陣子，國民黨妥協，把擋住立委發言的看把拿下。