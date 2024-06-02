「平成怪物」松坂大輔接任西武獅隊總教練？日媒推測：不是不可能

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現年43歲的松坂大輔，過去就是西武隊王牌投手，是自郭泰源後，背負王牌18號的超級球星，事實上在郭泰源引退後，松坂大輔的出現，讓球迷又投入「怪物旋風」，由於他是平成出身，這一時期的好手又稱為「松坂世代」，可見松坂大輔的影響力之大。
提到松坂，不得不說他過去的豐功偉業，不但在U18亞錦賽勝日當天擊敗中華隊，當時中華隊投手張誌家也只能看他威風八面表現，最終以2:1擊敗中華隊。
而他在甲子園創下無安打比賽的紀錄，以及250球的完投勝成績，更多次讓人見識到他的完成度極高。
松坂大輔進入日職也飆出155公里火球，並且曾對決過鈴木一朗，或許也是如此，也讓松坂大輔未來想挑戰大聯盟的夢想殿堂。
而他在西武隊效力長達9年，從1998年開始，連續3年都是勝投王，在日職有7季是雙位數勝投以上成績，也曾飆出單季226次三振的偉大紀錄，這樣的松坂大輔，不管是實際成績跟聲望，都很適合西武隊考慮讓他當監督。
日本媒體《COCOKARA》就點名松坂大輔很適合擔任下一任主帥，並且提到西武隊考慮讓傳奇OB球員出馬的可能性，松坂大輔很有機會接任。
西武戰績低迷 需要有救世主出現
西武獅隊在今年由松井稼頭央擔任主帥，開季就碰到戰績低迷的狀況，一度拿到15勝30敗的成績，球隊打擊率2成14，也是12球團最慘，尤其5月14日起對戰火腿，吞下睽違9年的8連敗，這也讓5月28日，GM渡邊久信宣布讓他「休養」，自己兼任主帥。
西武隊在主砲山川穗高轉往軟銀鷹隊，以及洋砲Jesús Aguilar、Franchy Cordero等無法打出好成績的狀況下，打線也陷入低潮，松井稼頭央過去即便是超級巨星，也擔任過二軍監督，也必須要被迫讓出位置。
目前西武隊考慮不少主帥人選，二軍監督西口文也，的確也是人選之一，不過松坂大輔若接任，預計會創造像「新庄剛志」這樣的球星總教練，不但讓球迷會有進場動力，也可能有更多話題。
松坂大輔以第一指名之姿進入西武，單季16勝，拿下新人王跟勝投王等多項榮譽，2006年、2009年經典賽幫日本隊奪冠，加上在奧運會賽場上封鎖古巴隊，再跑到大聯盟加入波士頓紅襪隊，又拿下世界大賽冠軍，平成怪物終於有機會展開教練的新篇章。
有趣的是，西武隊上次拿下日本一總冠軍，總教練就是渡邊久信，能否再次幫助西武隊重返榮耀，就看渡邊久信的考量，以及西武隊的計畫。