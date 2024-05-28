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美股昨日休市　台股今日開盤小漲8點、權值股盤面震盪

▲美股昨（27）日休市一天，台北股市今（28）日少了外力因素，開盤上漲8.43點。（圖／NOWnews資料照）
▲美股昨（27）日休市一天，台北股市今（28）日少了外力因素，開盤上漲8.43點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美股昨（27）日休市一天，台北股市今（28）日少了外力因素，開盤上漲8.43點、來到21812.2點，預估成交量為3500億元。

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大盤走高之際，中小型股也跟著走高，櫃買指數開盤上漲0.29點、來到257.13點，預估成交量為1000億元。

權值股走勢分歧，台積電開盤下跌1元，來到868元，隨後翻紅走高，上漲1元、來到870元；鴻海開盤上漲0.5元，來到185.5元，再寫16年來新高，不過遇到賣壓，隨後下跌1元、來到184元；聯發科則是上漲15元，成功來到1300元。

美國股市昨日因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市一天。並且5月28日起，美股交割日會從原本T+2日縮短為T+1日。

由於消費主對通膨信心有所改善，因此激勵美國股市上週五（24日）全數走高，道瓊指數上漲4.33 點或0.01%，收39069.59點；那斯達克指數上漲184.76點或 1.1%，收16920.79點，再度改寫歷史新高；標普500指數上漲36.88點或0.7%，收5304.72點；費半指數上漲94.93點或1.85%，收5220.91點。

密西根大學數據顯示通膨預期改善，消費者預計未來一年價格將上漲3.3%，低於5月初預期的3.5%。他們對未來5-10年價格上漲的預期為3%，也低於先前預期，與4月的預期一致。

科技五大天王漲多於跌，Meta上漲2.67%，蘋果上漲1.66%，Alphabet上漲0.83%，微軟上漲0.74%，亞馬遜下跌0.17%。其他半導體股也普遍收紅，AMD上漲 3.7%，美光上漲2.55%，博通上漲1.04%，高通上漲4.26%，輝達上漲2.57%，再寫歷史新高，應用材料上漲1.35%，德儀上漲0.96%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.85%，日月光ADR上漲1.46%，聯電ADR下跌0.12%，中華電信ADR上漲0.13%。

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