壽司郎台北館前路店開幕「鮭魚20元」優惠！聯名cama咖啡芒果聖代
台北人衝一波！北車商圈的台灣「壽司郎台北館前路店」5月30日重新開幕，限定生鮭魚「每貫20元」爽吃7天，消費滿額送紀念限定款資料夾、還可以抽獎90cm萌抱壽司娃娃。迎接夏天，壽司郎首次跨界合作連鎖咖啡品牌cama café，打造全新「cama café咖啡芒果聖代」6月5日起限時開賣。藏壽司今（28）日連續7天，開吃鮭いくら祭爽吃大份量鮭魚。
記者蕭涵云/綜合報導
📌壽司郎台北館前路店「鮭魚每貫20元」重新開幕優惠
台北人久等了！位於台北車站商圈的「壽司郎台北館前路店」本週重新開幕，5月30日至6月5日連續7天，限定「生鮭魚2+1貫」只要60元，相當於「鮭魚每貫20元」爽吃，鮭魚控們快衝一波。
📌消費滿額送紀念資料夾！抽獎90cm萌抱壽司娃娃
壽司郎台北館前路店重新開幕還有滿額優惠，5月30日起，單筆消費滿300元以上(含)，再送「開幕紀念限定款資料夾」一個，單筆消費滿600元可得2個，以此類推，送完為止；5月30日至6月12日，單筆消費滿500元以上，填寫表單即可抽獎「90cm萌抱壽司娃娃」。提醒大家，活動僅限內用，不適用外帶外送。
壽司郎台北館前路店 店鋪資訊
地址：台北市中正區館前路8號2樓
時間：11:00-22:30 (最後點餐時間22:00)
電話：02-2361-2638
迎接夏天，「被壽司耽誤的甜點店」壽司郎還首次跨界合作連鎖咖啡品牌cama café，打造全新「cama café咖啡芒果聖代」！擅長將不同風味的水果與咖啡結合的cama café，曾以芭樂美式、鳳梨拿鐵等飲品受到消費者喜愛，這次為壽司郎招牌甜點芒果雪花冰為發想，打造Q彈的咖啡凍與鬆軟海綿蛋糕為基底，鋪上芒果果肉與芒果雪花冰，最後再擺放鮮甜芒果冰淇淋與濃郁咖啡冰淇淋。「cama café咖啡芒果聖代」將於6月5日至6月23日，壽司郎全台門市限時開賣。
另外，藏壽司今（28）日開吃鮭いくら祭「大份量鮭魚」，期間限定只有7天的「鮭魚滿溢祭」，端出滿滿鮭魚、鮭魚卵菜單，包括豪華生鮭魚三貫、滿溢魚卵生鮭魚、鹽味生鮭魚海苔包等澎湃品項，還推出超猛螃蟹壽司「豪華螃蟹甲羅」，迴轉壽司台上難得一見的霸氣菜單，數量有限，要吃要快啊。