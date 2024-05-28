哈佛女聲、北科阿卡合唱「月亮代表我的心」　搭起高教交流橋梁

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The Radcliffe Pitches創立於1975年，曾於美國總統柯林頓1993年就職典禮、哈佛年度風雲男士頒獎典禮上演出。目前團員由14名哈佛大學生組成，她們的曲目靈感來自諸如爵士樂知名演唱團體The Andrews Sisters、爵士樂傳奇歌手Ella Fitzgerald和Frank Sinatra等藝術家。除了在哈佛校園定期公演，每年於校內桑德斯劇院（Sanders Theatre）舉辦兩場音樂會，巡演足跡遍布美國本土及海外，包括泰國、中國、日本、韓國、英國、法國、德國和香港等。
北科大校長王錫福表示，北科大除了專注在專業知識的養成訓練之外，也重視品德教育和藝文涵養，因此各類型的社團活動也蓬勃發展。北科大阿卡北拉人聲樂團成立第五年，在校內外累積不少演出經驗，從110年校慶校歌錄製、近年校慶典禮、新春團拜、臺北技職聯盟大安森林健走活動等，也參與校園鄰里的母親節活動演出。目前14位團員來自化工、應英、經管、文發、資工、光電等系所，演出涵蓋耳熟能詳的中文歌、阿卡貝拉經典英文曲、爵士等曲風。相信透過這次音樂交流，能讓學生們提升國際視野，認識不同文化的美。
晚會上，哈佛合唱團The Radcliffe Pitches與北科大阿卡北拉社將合唱〈LOVE〉、〈月亮代表我的心〉二首經典曲，並由北科大城市科學實驗室的尖端科技教具─波士頓動力機械狗Spot同台伴舞，精彩可期。哈佛合唱團表演曲目包括：〈Trashin’ the Camp〉、〈Blue Skies〉、〈Fly Me to the Moon〉等9首；北科大阿卡北拉社表演曲目包括：〈小手拉大手〉、〈How high the Moon〉、〈Toxic〉等8首；北科大室內樂團演奏曲目包括：〈福爾摩沙的天使〉、〈望春風〉、〈茉莉花組曲〉等8首，不容錯過。