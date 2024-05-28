爆民進黨密謀搞「太陽花2.0」！徐巧芯還原現場 自曝大笑原因
立法院今（28）日第四次處理《立法院職權行使法》修正草案，只剩15條條文還待逐條討論，預計今可順利完成三讀。國民黨立委徐巧芯透露，今天預計仍要戰鬥到12點，且日前院會，她親耳聽到民進黨立委洪申翰對藍營叫囂說場外有多少群眾，甚至還聽到民進黨立委親口說要搞「太陽花2.0」，而她之所以大笑，並非是在笑群眾，而是在笑洪申翰，竟用外面的人數威脅在野黨立委「你們出去要小心一點、小心等下出不去」，把外面群眾當成威脅在野的工具，非常可笑。
記者王德蓉／綜合報導
為防止民進黨今攻佔主席台，國民黨從27日下午就開始夜排議場；徐巧芯表示，今天立法院外應該還是會有人會來，不過不會像上週五那麼多人，而今天院會很可能三讀會通過，不過估計應該還是會戰鬥到12點，若沒有意外的話，藐視國會罪、調查權、聽證權，3個部分可在今天三讀通過；而後續要配合一起增訂的《刑法》，以及三個黨團都有共識的立法正副院長記名投票，應該沒辦法在這次院會處理完。
徐巧芯也爆料，5月17日，民進黨團本想強攻占領主席台，甚至軟禁、綁架立法院長韓國瑜，後來發現打不贏，就開始醞釀「太陽花2.0」，當時她經過綠營立委辦公室外面，就聽到他們在討論太陽花2.0等關鍵字，邱議瑩還在位置就直接唱起《島嶼天光》，民進黨是打不贏撂人來，可是場外群眾可能都不知道這些事。
徐巧芯指出，依民進黨的凶狠程度，如果能打贏一定繼續打，可國民黨這次跟以前不一樣，是團結作戰，所以民進黨團在5月21、28日的院會就放棄武鬥，改用撂人來場外，對在野黨施壓。徐巧芯透露，當時洪申翰喊說場外有8000人，她之所以大笑，是因為洪申翰一直在媒體拍不到的地方，用外面的人數威脅在野黨立委「你們出去要小心一點、小心等下出不去」，把外面群眾當成威脅在野的工具，非常可笑，她訕笑的對象不是群眾，而是洪申翰這個人。