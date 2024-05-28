遊泰國喝掛隔天慘了！胸口冒出泰文刺青 翻譯揭秘「恐怖涵義」
一名男子前往泰國旅遊時，在某個晚上喝到斷片，隔天醒來發現胸口刺了奇妙的泰語刺青，整個情節宛如電影《醉後大丈夫》。他醒來後詢問旁人這是什麼意思，結果竟然是「我跟變性人發生性行為」，讓他感到非常崩潰。
國際中心賴正琳／綜合報導
《The Thaiger》報導，這名外國男子日前在Facebook社團「Love Thailand」上分享自己胸前刺青的照片，從照片中可以看到這條刺青周圍發紅，明顯是剛刺上去不久，他在文章內詢問大家「請問有人可以翻譯一下嗎？我斷片醒來就發現胸口多了這個」。
顯然這名男子喝到斷片，完全不記得自己刺了什麼話，幾名外國人試圖用翻譯軟體翻譯這段字，並在文章底下留言，直到一名泰國網友好心回覆，這串字的意思是「我和一個變性人發生了性行為」。
許多網友得知真相後都大笑很有趣，另一部份網友則相當同情他的遭遇，有人認為「未經他的同意就在他身上刺青」的做法很不妥當。而這篇貼文在網路上立刻引起廣大迴響，因為整個故事情節都很像電影，順便宣揚了「飲酒過量、有害身心」的理念。雖然這起事件十分荒謬，不過華人對於外國人紋奇怪的刺青倒是司空見慣，因為過去便有許多外國人會在身上紋上意義不明的中文字，讓人莞爾一笑。