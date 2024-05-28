天氣預報／鋒面雨彈「連灌6天」！今晚稍趨緩 週四雨勢再變大
今（28）日是鋒面由北往南通過台灣，是全台降雨最為明顯的一天，尤其是上半天期間，西半部普遍會有陣雨或雷雨，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今晚鋒面南移，雨勢有望減緩，不過週四至週五（5/30至5/31）鋒面又北抬，將會有較大雨勢，週六（6/1）則有另一波鋒面，各地普遍仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇表示，今天上半天，西半部雨勢較大，有短時強降雨出現，東半部則有短暫陣雨或雷雨，相對雨勢較小，下半天鋒面一路往南移動到巴士海峽，台灣附近轉為受到東北季風影響，較接近鋒面的中南部、花東可能還有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭則轉為「多雲到陰偶有短暫陣雨」的天氣。
今天鋒面通過，風向轉變，降雨也較多，各地溫度不像昨天悶熱，各地高溫大致都會降到攝氏26至28度之間，相對較為舒適一些。
吳聖宇提及，明天鋒面停留在巴士海峽，嘉義以南、台東仍有局部短暫陣雨或雷雨的，其它地區則是雲量偏多，山區午後有對流發展帶來局部短暫陣雨或雷雨，有機會出現局部大雨，週四、週五鋒面又會往北移動，配合西南風，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，各地山區配午後有局部較大雨勢，各地高溫普遍又將會回到攝氏30至32度或以上。
週六鋒面再度南下，週末期間各地普遍仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，雖然預報資料看起來雨勢不是特別大，但還是容易下雨的不穩定天氣型態，且隨著鋒面南下，東北季風又會再度影響台灣，溫度也再度下降轉涼，北部、東半部高溫預估會降到攝氏26至28度，中南部也有機會降到攝氏30度以下。