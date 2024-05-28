獨行俠「東歐」組合是史上最佳？Paul Pierce：我跟Allen有話要說

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Paul Pierce在節目上談到了獨行俠雙星組合，他認為等到他們拿下總冠軍，這些討論才有意義，「最佳關鍵的組合？我跟Ray Allen可能對此有些話要說。而且要說到關鍵時刻，我還有幾個其他組合人選，Stephen Curry和Klay Thompson、LeBron James和Kyrie Irving，還有Michael Jordan和任何一位隊友，Jordan可以搭配任何一個人都沒問題。」
「所以，我要說，等他們兩個（Luka Doncic和Kyrie Irving）贏下總冠軍，然後我們再將他們兩個，與其他組合放在一起，一同討論最佳關鍵時刻的組合吧。」Pierce如此說到。
Irving賽後表示他和Doncic 都是為關鍵時刻而生
而昨日比賽Luka Doncic和Kyrie Irving在末節仍然站出來接管比賽，2人分別攻下7分與14分，合計拿下了21分，作為對比，灰狼第四節全隊僅得到20分，也是輸球一大關鍵。談到與Doncic的合作，Irving則是在賽後受訪表示：「Luka很有趣，我感覺我們都為關鍵時刻而生、為第四節而生。我們打出了一波攻勢，然後順利防住了對手，並努力把節奏提快，獲得一些輕鬆的得分機會。」
「歸根究底，這就是我們的謀生之道。自全明星賽以來，我們一直與聯盟中的一些頂級球隊打過關鍵球，我們有著出色的記錄。我認為球隊現在有了那種沉著，和很好的深度。」Irving如此說到。