影／獨行俠G3折損內線大將！Dereck Lively II「腦震盪協議」退場

獨行俠「東歐」組合是史上最佳？Paul Pierce：我跟Allen有話要說

▲ NBA達拉斯獨行俠昨(27)日在主場再度贏球後，系列賽取得3：0的絕對優勢，前進總冠軍賽如今僅差一步，而陣中雙星組合Kyrie Irving(左)和Luka Doncic(右)，系列賽前3戰的表現相當關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲ NBA達拉斯獨行俠昨(27)日在主場再度贏球後，系列賽取得3：0的絕對優勢，前進總冠軍賽如今僅差一步，而陣中雙星組合Kyrie Irving(左)和Luka Doncic(右)，系列賽前3戰的表現相當關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃季後賽西區決賽G3昨（27）日開打，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰明尼蘇達灰狼，本場比賽獨行俠靠著雙星Luka Doncic與Kyrie Irving再度站出來，分別繳出33分7籃板5助攻與33分4助攻3籃板的表現，率隊以116：107擊敗灰狼，獨行俠成功以3：0取得聽牌，闖進總冠軍賽只差一步。而如今就有許多球迷認為，Doncic和Irving的「東歐」組合是歷史最佳雙人組，但傳奇球星「老皮」Paul Pierce卻在節目上表示：「我和Ray Allen有話要說。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Doncic和Irving是最佳雙人組？　Pierce有話要說

Paul Pierce在節目上談到了獨行俠雙星組合，他認為等到他們拿下總冠軍，這些討論才有意義，「最佳關鍵的組合？我跟Ray Allen可能對此有些話要說。而且要說到關鍵時刻，我還有幾個其他組合人選，Stephen Curry和Klay Thompson、LeBron James和Kyrie Irving，還有Michael Jordan和任何一位隊友，Jordan可以搭配任何一個人都沒問題。」

「所以，我要說，等他們兩個（Luka Doncic和Kyrie Irving）贏下總冠軍，然後我們再將他們兩個，與其他組合放在一起，一同討論最佳關鍵時刻的組合吧。」Pierce如此說到。

Irving賽後表示他和Doncic　都是為關鍵時刻而生

而昨日比賽Luka Doncic和Kyrie Irving在末節仍然站出來接管比賽，2人分別攻下7分與14分，合計拿下了21分，作為對比，灰狼第四節全隊僅得到20分，也是輸球一大關鍵。談到與Doncic的合作，Irving則是在賽後受訪表示：「Luka很有趣，我感覺我們都為關鍵時刻而生、為第四節而生。我們打出了一波攻勢，然後順利防住了對手，並努力把節奏提快，獲得一些輕鬆的得分機會。」

「歸根究底，這就是我們的謀生之道。自全明星賽以來，我們一直與聯盟中的一些頂級球隊打過關鍵球，我們有著出色的記錄。我認為球隊現在有了那種沉著，和很好的深度。」Irving如此說到。


獨行俠、塞爾提克都即將打進總冠軍賽！Williams榮登「終極衰神」

灰狼Edwards被評為「過譽仔」！一數據背書獨行俠晉級冠軍戰穩了

李亦伸專欄／獨行俠 Irving、Doncic兩神無解　灰狼兩個致命細節

獨行俠季中交易有多神？這2人加盟成奪冠勁旅　防守上升不止1檔次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代