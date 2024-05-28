日文系畢業1年！社會新鮮人求職遭「震撼教育」崩潰：決定當保全
畢業求職季即將到來，許多社會新鮮人即將面臨出社會後的生活，都在抓緊時間找工作面試。然而一名從日文系畢業的網友近日崩潰發文，他畢業一年後才發現，自以為的語言優勢頂多就是「加分項」，導致他在求職路上碰壁連連，最後決定去做保全。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在Dcard中發文，他以「大學畢業一年的日文系崩潰中」為題，表示半工半讀挺過大學4年，等到終於要進入社會時才發現，自己的專業有跟沒有一樣，「想著會日文要去應徵日文相關的工作，結果語言只是加分項，你還要有其他專業，薪水最低基本月薪。」
原PO坦言，他已經不懂問題出在哪，「大學有個科系讓你讀4年，出了社會跟你說用不到，想要存錢，找個工作月薪不到3萬」，去日本發展薪水又難以生活。原PO渾渾噩噩地找了各種工作，在求職路上遇到許多困難，因此決定先擔任保全糊口，「我已經被打敗了，決定躺平，開心過一生了。」
貼文曝光後，不少網友建議原PO自學專業技能，「我念外語大學的第一天，校長致詞就耳提面命說『語言只是你的工具，你還要有專業進行搭配』」、「語言確實只是一個工具而已，怎麼把語言利用在工作上就是出社會要學的」。
也有同為日文系畢業的網友分享自身經歷，「N1＋Toeic7xx背景，台北薪資32k起，一年半後本業4xk＋副業5xk，月收100k了，我剛入職每個禮拜有一天假日會自主學習，本業+副業都是同個技能，但我也只有語言的背景」。
該網友畢業時也參加過日本就職博覽會，他勸原PO不要眼高手低，能夠學到專業技能就去做，「只會日文那就用日文去工作不是嗎？翻譯、導遊、海外業助、客服、日文PM，選擇不是不少嗎？」