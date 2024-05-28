塞爾提克105：102溜馬！Brown砍29分 睽違2年再殺進NBA總冠軍賽
NBA美國職籃今（28）日進行東區冠軍賽第4戰，印第安納溜馬在主場續戰波士頓塞爾提克，雙方系列賽前3場，由塞爾提克取得3：0的絕對領先，本場比賽要力拼收下東區冠軍，至於溜馬則是要避免遭到對手橫掃的窘境。而此戰塞爾提克靠著Jaylen Brown攻下全場最高29分，終場率隊以105：102擊敗溜馬，系列賽4：0成功完成橫掃，順利收下東區冠軍，總冠軍賽將要面對到西區獨行俠與灰狼系列賽之間的勝隊。綠衫軍上次打進總冠軍賽，就是2022年季後賽，當時遇上金州勇士隊，最後勇士以4:2在系列賽奪冠。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽上半場比賽形成進攻大戰，塞爾提克Jayson Tatum半場出手14投7中，攻下16分是全隊最高，另附帶5籃板4助攻，Jaylen Brown也貢獻10分3籃板，綠衫軍團隊三分手感也不錯，命中率達40%，先發五虎皆有投進三分紀錄；至於溜馬方面當家控衛Tyrese Haliburton，仍舊因傷缺席此戰，相當可惜，Andrew Nembhard半場攻下16分是全隊最高，前鋒Pascal Siakam也挹注13分，半場打完由塞爾提克以58：57取得1分領先。
易籃再戰後，溜馬在第三節靠著團隊的發揮，以及在防守端限制上做得相當不錯，單節打出一波26：22的攻勢，將領先優勢再度要回，三節打完溜馬反倒以83：80取得領先。
雙方鏖戰至最後關頭 塞爾提克還是技高一籌
比賽來到決勝節，雙方持續糾纏至比賽最後關頭，儘管溜馬一度握有8分領先，但塞爾提克在終場前2分鐘將比分扳平，終場前43.9秒，綠衫軍射手Derrick White在外線飆進三分，將比分差拉開至3分，隨後塞爾提克又在防守端成功守下，關鍵進攻雖然未能投進，但Holiday則是抓下重要的進攻籃板，也讓溜馬失去戰意，終場塞爾提克就以3分之差，再度在客場收下勝利，系列賽以4：0成功完成橫掃。
綠衫軍雙槍合砍55分 率隊成功橫掃溜馬
此役塞爾提克二當家Jaylen Brown共出手22投11中，砍下全場最高29分，外帶6籃板3抄截。Jayson Tatum攻下26分13籃板8助攻，後衛Jrue Holiday貢獻17分9籃板，射手Derrick White得到16分4籃板4助攻5抄截。
溜馬方面後衛Andrew Nembhard全場共18投10中，攻下全隊最高24分，外帶6籃板10助攻。前鋒Pascal Siakam貢獻19分10籃板3助攻，Myles Turner挹注8分4籃板，替補上陣的T. J. McConnell則有15分5籃板4助攻演出。