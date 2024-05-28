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黃仁勳加持！機器人「這5檔」又飆漲停　羅昇昆盈吸多方資金卡位

▲輝達執行長黃仁勳26日抵台，再度掀起「黃仁勳旋風」，台股也在他的加持下揚升，機器人概念股持續發威。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達執行長黃仁勳26日抵台，再度掀起「黃仁勳旋風」，台股也在他的加持下揚升，機器人概念股持續發威。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者鄭妤安/台北報導

輝達執行長黃仁勳26日抵台，再度掀起「黃仁勳旋風」，台股也在他的加持下揚升，機器人概念股持續發威，今（28）日昆盈、穎漢、欣技、羅昇、大拓等5檔早盤直奔漲停，羅昇、昆盈吸引多方資金卡位。

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輝達近期公布第1季財報優於市場預期，激勵股價再創新高，執行長黃仁勳的身價也水漲船高，根據富比世即時富豪榜資料顯示，黃仁勳身價也高達93.4億美元（約新台幣3兆新台幣），正式成為「3兆男」，在全球富豪榜上排名第17名。而黃仁勳於26日為美國職棒奧克蘭運動家隊的「舊金山台灣日」開球，隨後馬不停蹄地與妻子Lori Huang搭機來台，當日晚間出現在松山機場，引起民眾關注。

黃仁勳將在「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天、也就是6月2日舉行主題演講，將概述AI生態系統的下一步發展，公司也將於COMPUTEX展期，另外舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系交流。

過往黃仁勳來台時間點，大約會落在演講前2至3日，此次提早將近一週的時間，外界猜測此次將拜會不少台廠高層。由於台積電與輝達合作關係密切，加上黃仁勳與台積電創辦人張忠謀交情深厚，傳台積電為主要拜會名單。另外，根據報導指出，鴻海現在是輝達「地表最強AI晶片」GB200 AI伺服器重要代工夥伴，有業界人士分析，黃仁勳6月3日將與鴻海執行長劉揚偉開會，討論兩家公司合作與發展細節，並在6月6日出席鴻海在COMPUTEX的攤位力挺。

黃仁勳於今年3月在「輝達GTC」大會中亮相AI機器人，如今台北國際電腦展COMPUTEX 2024即將登場，帶動台股相關AI概念股、機器人概念股近日強漲一波。其中，正崴、羅昇、所羅門、廣明、聰泰、昆盈上週股價爆量勁揚，漲幅都在30％上下，所羅門近期雖打入處置股，被「關緊閉」，昨日早盤也一度大漲5%。

今日台股延續上漲攻勢，早盤一度漲逾百點，高點來到21917點，持續朝22000點邁進，權值王台積電上漲4元至873元，聯發科則漲近2%。機器人概念股持續發威，昆盈、穎漢、欣技、羅昇、大拓等5檔強登漲停板。其中，羅昇已飆連五根漲停，與昆盈兩兩搭機器人題材，吸引多方資金卡位。

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